Выстоит ли Украина без военной помощи США: генсек НАТО назвал условие

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте прокомментировал решение Соединенных Штатов прекратить поставку Украине ключевого оружия, в том числе ракет для систем Patriot и истребителей F-16. Его заявление стало реакцией на недавние сообщения о приостановлении американской военной помощи, вызванной, по официальной версии, недостатком в их арсенале.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Я понимаю, что США должны заботиться о собственных интересах, но Украине сейчас не обойтись без всей возможной поддержки боеприпасов и систем ПВО», — отметил Марк Рютте.

Реклама

Генсек подчеркнул, что, несмотря на необходимость США в сохранении собственных запасов, в вопросе помощи Украине «нам нужна определенная гибкость», Рютте также подчеркнул, что вклад Европы в оборону Украины постоянно растет.

«Между тем европейцы действительно активизируются. Да, в этом году они выделили 35 миллиардов для Украины. Что касается перевода груза с США на Европу, это происходит», — уточнил генсек НАТО.

Однако, по его словам, пока нет альтернативы поставкам американского оружия.

«Мы не можем обойтись без практической поддержки США. Это также в интересах США, чтобы Украина не проиграла эту войну и не имела огромную Россию на границе с Европой. И конечно, безопасная Европа означает также безопасность США. Потому это все связано между собой».

Реклама

Комментируя поведение президента РФ Владимира Путина, Марк Рютте выразил мнение, что Трампу «уже надоел» кремлевский диктатор.

«Мне кажется, что президенту США надоел Владимир Путин. Он дал ему много шансов, получил политические удары, открыл возможности, но Путин не использует их для мира», — объяснил Рютте.

Напомним, Украина разрабатывает план «Б» для защиты неба без американского оружия. Советник Зеленского Камышин сообщил, что Украина ищет решение на случай прекращения американской военной помощи, в том числе систем ПВО и боеприпасов к ним.