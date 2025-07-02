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Келлог заперечив, що просив Україну не бити по РФ
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заперечив заяву самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.
Спецпредставник США Кіт Келлог прокоментував заяву самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, яка з’явилась у ЗМІ, і назвав її перекрученою. Він наголосив, що не давав обіцянок щодо обмеження дій українських військових.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорювали повне і безумовне припинення вогню. Будь-які обмеження щодо поведінки Києва були обумовлені відповідними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов’язаних із продовженням Україною війни поза межами повного припинення вогню», — написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кіт Келлог провів переговори з білоруським очільником Олександром Лукашенком, під час яких обговорювалися ключові міжнародні питання, включаючи війну в Україні та дипломатичні зусилля Дональда Трампа з припинення конфлікту.