Келлог заперечив, що просив Україну не бити по РФ

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

Реклама

Спецпредставник США Кіт Келлог прокоментував заяву самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, яка з’явилась у ЗМІ, і назвав її перекрученою. Він наголосив, що не давав обіцянок щодо обмеження дій українських військових.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорювали повне і безумовне припинення вогню. Будь-які обмеження щодо поведінки Києва були обумовлені відповідними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов’язаних із продовженням Україною війни поза межами повного припинення вогню», — написав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кіт Келлог провів переговори з білоруським очільником Олександром Лукашенком, під час яких обговорювалися ключові міжнародні питання, включаючи війну в Україні та дипломатичні зусилля Дональда Трампа з припинення конфлікту.