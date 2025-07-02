Келлог отрицает, что просил Украину не бить по РФ

Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Getty Images

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Спецпредставитель США Кит Келлог прокомментировал заявление самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко, которое появилось в СМИ, и назвал его искаженным. Он подчеркнул, что не давал обещаний по ограничению действий украинских военных.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсуждали полное и безусловное прекращение огня. Любые ограничения по поведению Киева были обусловлены ответными действиями Москвы. Я ни разу не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня», — написал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Кит Келлог провел переговоры с белорусским главой Александром Лукашенко, во время которых обсуждались ключевые международные вопросы, включая войну в Украине и дипломатические усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта.