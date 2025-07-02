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Келлог отрицает, что просил Украину не бить по РФ
Спецпредставитель президента США Кит Келлог опроверг заявление самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко.
Спецпредставитель США Кит Келлог прокомментировал заявление самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко, которое появилось в СМИ, и назвал его искаженным. Он подчеркнул, что не давал обещаний по ограничению действий украинских военных.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсуждали полное и безусловное прекращение огня. Любые ограничения по поведению Киева были обусловлены ответными действиями Москвы. Я ни разу не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня», — написал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что Кит Келлог провел переговоры с белорусским главой Александром Лукашенко, во время которых обсуждались ключевые международные вопросы, включая войну в Украине и дипломатические усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта.