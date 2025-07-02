Стоит ли Днепру готовиться к новой угрозе – Буданов прокомментировал

Кирилл Буданов. / © Associated Press

Реклама

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что городу Днепр непосредственно ничего не угрожает, кроме ракетно-дроновых ударов, которые уже фиксируются на регулярной основе.

Об этом он заявил в комментарии каналу "Новости Live".

По словам главы ГУР, никаких новых угроз для города не существует:

Реклама

"Для города Днепр, кроме тех ракетно-дроновых ударов, которые видят, никакой другой угрозы не существует", - сказал он.

Буданов также прокомментировал ситуацию на территории Днепропетровской области в целом, отметив, что боевые действия продолжаются вдоль юго-восточного контура региона, но это не новость.

"По контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, идут боевые действия, причем идут уже довольно давно. Ничего нового там нет", - добавил он.

Заявление прозвучало на фоне активизации боевых действий на границе Донбасса и попыток РФ продвинуться поближе к стратегически важным городам.

Реклама

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) за 12 июня говорится, что российские оккупационные войска недавно продвинулись через западную границу Донецкой и Днепропетровской областей северо-западнее Курахово.