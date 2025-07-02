Оккупация села на Днепропетровщине: что говорят ISW, DeepState и Генштаб

ВСУ

Реклама

Российские военные установили контроль над селом Дачное и прилегающими восточными территориями на Днепропетровщине. Речь идет о территории площадью около 2 кв. км в пределах Новопавловской громады Синельниковского района. Эта информация отражена на актуальных картах Института за 1 июля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной части Дачного и захватили этот поселок», — говорится в сообщении.

Реклама

Аналитики ISW отмечают, что западные и северные окраины села Дачное на Днепропетровщине сейчас находятся в так называемой «серой зоне». Речь идет о территории шириной менее одного километра. Кроме того, в «серую зону» попадает и часть сельскохозяйственных полей между селами Дачное и Новопавловка — общей площадью 3-4 кв. км. Этот участок формально входит в состав Днепропетровской области, хотя географически расположен ближе к селу Ореховое в Донецкой области.

На карте боевых действий, опубликованной ISW за 1 июля, «серая зона» простирается до границ Днепропетровской области вблизи сел Малиевка и Вольное Поле.

В то же время соседние села Новониколаевка и Новосергиевка в Донецкой области уже обозначены как захваченные российскими оккупантами. Оба населенных пункта расположены фактически на границе с Днепропетровской областью.

Оценки ситуации в приграничной зоне между Донецкой и Днепропетровской областями существенно различаются в зависимости от источника. Аналитики ISW сообщали о частичной оккупации Дачного, зато украинский OSINT-проект DeepState не подтверждает устойчивый контроль РФ над этим селом — только восточные окраины, по их картам, обозначены как «серая зона».

Реклама

Кроме того, DeepState не фиксирует «серую зону» возле Малиевки, в отличие от ISW, и сообщает, что больше ни один участок Днепропетровщины не попал в эту категорию. В районе Орехового Силы обороны даже восстановили контроль над участком в 1 кв. км.

В то же время Генштаб ВСУ подтверждает оккупацию Новосергиевки — села, непосредственно граничащего с Днепропетровской областью. При этом другие населенные пункты, потерянные Украиной, находятся минимум в 2 км от областной границы.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ имеет успехи на границе торецкого и покровского направлений