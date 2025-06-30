На карте появилось "серое" пятно на Днепропетровщине - что это значит

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

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Пользователи карты DeepState обратили внимание, что по состоянию на 29 июня на территории Днепропетровской области появилась так называемая серая зона — в отдельных местах вглубь от админграницы она достигает более 800 метров.

Об этом пишет "Суспільне".

Серая зона в Днепропетровской области. / © t.me/DeepStateUA

Впрочем, в оперативном командовании эти данные не подтверждают. По словам спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, по состоянию на 12:10 прорыв российских сил на территорию области не зафиксирован.

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"Идут очень активные бои в селах, расположенных вблизи админграницы. Та же Ялта, Комар, Шевченково – но там держат оборону", – заявил он в комментарии Суспільному.

Опровергли информацию и в 3-й бригаде Нацгвардии "Спартан", работающей на Покровском направлении. "В районе ответственности нашей бригады такой информации я подтвердить не могу", - сказала пресс-офицер Юлия.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что на данный момент прорыва российских войск на территорию Днепропетровщины нет. Бои продолжаются вблизи административного предела, а также фиксируются атаки FPV-дронов, залетающих на территорию области. В то же время ситуация в направлении остается сложной.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ продолжают активные наступательные действия на Днепровском направлении – боевые действия там остаются чрезвычайно ожесточенными. На отдельных участках фронта украинские подразделения имеют критический дефицит ударных и разведывательных беспилотников, что усложняет оборону и позволяет врагу продвигаться вперед.

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