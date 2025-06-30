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На карте появилось "серое" пятно на Днепропетровщине - что это значит
DeepState обновил карту, указав на появление "серой" зоны на территории Днепропетровщины. Военные объяснили, что прорыва российских войск нет.
Пользователи карты DeepState обратили внимание, что по состоянию на 29 июня на территории Днепропетровской области появилась так называемая серая зона — в отдельных местах вглубь от админграницы она достигает более 800 метров.
Об этом пишет "Суспільне".
Впрочем, в оперативном командовании эти данные не подтверждают. По словам спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, по состоянию на 12:10 прорыв российских сил на территорию области не зафиксирован.
"Идут очень активные бои в селах, расположенных вблизи админграницы. Та же Ялта, Комар, Шевченково – но там держат оборону", – заявил он в комментарии Суспільному.
Опровергли информацию и в 3-й бригаде Нацгвардии "Спартан", работающей на Покровском направлении. "В районе ответственности нашей бригады такой информации я подтвердить не могу", - сказала пресс-офицер Юлия.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что на данный момент прорыва российских войск на территорию Днепропетровщины нет. Бои продолжаются вблизи административного предела, а также фиксируются атаки FPV-дронов, залетающих на территорию области. В то же время ситуация в направлении остается сложной.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ продолжают активные наступательные действия на Днепровском направлении – боевые действия там остаются чрезвычайно ожесточенными. На отдельных участках фронта украинские подразделения имеют критический дефицит ударных и разведывательных беспилотников, что усложняет оборону и позволяет врагу продвигаться вперед.