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- Війна
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Окупація села на Дніпропетровщині: що кажуть ISW, DeepState та Генштаб
Щодо села Дачне Дніпропетровської області надходить суперечлива інформація.
Російські військові встановили контроль над селом Дачне та прилеглими східними територіями на Дніпропетровщині. Йдеться про територію площею приблизно 2 кв. км у межах Новопавлівської громади Синельниківського району. Цю інформацію відображено на актуальних мапах Інституту за 1 липня.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.
«Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Дачного та захопили це селище», — йдеться у повідомленні.
Аналітики ISW зазначають, що західні та північні околиці села Дачне на Дніпропетровщині наразі перебувають у так званій «сірій зоні». Йдеться про територію шириною менш як один кілометр. Крім того, до «сірої зони» потрапляє й частина сільськогосподарських полів між селами Дачне та Новопавлівка — загальною площею 3–4 кв. км. Ця ділянка формально входить до складу Дніпропетровської області, хоча географічно розташована ближче до села Горіхове на Донеччині.
На мапі бойових дій, опублікованій ISW за 1 липня, «сіра зона» простягається до кордонів Дніпропетровської області поблизу сіл Маліївка та Вільне Поле.
Водночас сусідні села Новомиколаївка й Новосергіївка на Донеччині вже позначені як захоплені російськими окупантами. Обидва населені пункти розташовані фактично на межі з Дніпропетровською областю.
Оцінки ситуації в прикордонній зоні між Донецькою та Дніпропетровською областями суттєво різняться залежно від джерела. Аналітики ISW повідомляли про часткову окупацію Дачного, натомість український OSINT-проєкт DeepState не підтверджує сталий контроль РФ над цим селом — лише східні околиці, за їхніми мапами, позначені як "сіра зона".
Крім того, DeepState не фіксує "сіру зону" біля Маліївки, на відміну від ISW, і повідомляє, що більше жодна ділянка Дніпропетровщини не потрапила до цієї категорії. В районі Горіхового Сили оборони навіть відновили контроль над ділянкою у 1 кв. км.
Водночас Генштаб ЗСУ підтверджує окупацію Новосергіївки — села, що безпосередньо межує з Дніпропетровською областю. Воднчас інші населені пункти, втрачені Україною, розташовані щонайменше за 2 км від обласного кордону.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ має успіхи на межі торецького та покровського напрямків.