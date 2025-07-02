Окупація села на Дніпропетровщині: що кажуть ISW, DeepState та Генштаб

ЗСУ

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Російські військові встановили контроль над селом Дачне та прилеглими східними територіями на Дніпропетровщині. Йдеться про територію площею приблизно 2 кв. км у межах Новопавлівської громади Синельниківського району. Цю інформацію відображено на актуальних мапах Інституту за 1 липня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

«Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Дачного та захопили це селище», — йдеться у повідомленні.

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Аналітики ISW зазначають, що західні та північні околиці села Дачне на Дніпропетровщині наразі перебувають у так званій «сірій зоні». Йдеться про територію шириною менш як один кілометр. Крім того, до «сірої зони» потрапляє й частина сільськогосподарських полів між селами Дачне та Новопавлівка — загальною площею 3–4 кв. км. Ця ділянка формально входить до складу Дніпропетровської області, хоча географічно розташована ближче до села Горіхове на Донеччині.

На мапі бойових дій, опублікованій ISW за 1 липня, «сіра зона» простягається до кордонів Дніпропетровської області поблизу сіл Маліївка та Вільне Поле.

Водночас сусідні села Новомиколаївка й Новосергіївка на Донеччині вже позначені як захоплені російськими окупантами. Обидва населені пункти розташовані фактично на межі з Дніпропетровською областю.

Оцінки ситуації в прикордонній зоні між Донецькою та Дніпропетровською областями суттєво різняться залежно від джерела. Аналітики ISW повідомляли про часткову окупацію Дачного, натомість український OSINT-проєкт DeepState не підтверджує сталий контроль РФ над цим селом — лише східні околиці, за їхніми мапами, позначені як "сіра зона".

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Крім того, DeepState не фіксує "сіру зону" біля Маліївки, на відміну від ISW, і повідомляє, що більше жодна ділянка Дніпропетровщини не потрапила до цієї категорії. В районі Горіхового Сили оборони навіть відновили контроль над ділянкою у 1 кв. км.

Водночас Генштаб ЗСУ підтверджує окупацію Новосергіївки — села, що безпосередньо межує з Дніпропетровською областю. Воднчас інші населені пункти, втрачені Україною, розташовані щонайменше за 2 км від обласного кордону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ має успіхи на межі торецького та покровського напрямків.