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Феєрверки можуть зруйнувати День незалежності: влада б’є на сполох
У Каліфорнії напередодні 4 липня фіксують різке зростання пожеж та травм через незаконні феєрверки. Влада вилучила понад 600 тисяч фунтів піротехніки.
У переддень Дня незалежності Каліфорнія стикається зі зростанням пожежонебезпеки через поширене використання нелегальних феєрверків. Пожежні служби готуються до найскладнішої ночі року, а влада попереджає: це не лише питання правопорядку, а й безпеки громадян.
Про це пише ABC.
За словами головного пожежного маршала штату Деніела Берланта, лише з 2024 року нелегальні феєрверки стали причиною збитків на понад 30 мільйонів доларів. “Ці пристрої завдають серйозних травм, провокують пожежі й можуть коштувати людям життя”, — наголосив він.
За офіційними даними, протягом останнього року понад 1200 пожеж і сотні травм у Каліфорнії були спричинені саме незаконними феєрверками. У деяких випадках поранення були критичними.
У відповідь місцева влада розгортає додаткові патрулі та впроваджує нові технології. У Сакраменто, де діє система штрафів від 1000 до 10 000 доларів, цьогоріч до боротьби з порушеннями залучають дрони — вони допомагають виявляти запуск феєрверків та фіксувати докази з повітря.
“Ми маємо численні патрульні екіпажі, а безпілотники значно розширюють наші можливості”, — заявив керівник пожежної служби Сакраменто Джейсон Лі. “Ми розраховуємо на помітний ефект”.
За шість місяців 2025 року по всьому штату вже вилучено понад 600 000 фунтів нелегальних піротехнічних виробів — утричі більше, ніж у середньому за рік. За словами Берланта, цього вистачило б, щоб повністю завантажити два десятки вантажних напівпричепів.
Закон дозволяє використовувати лише сертифіковані феєрверки категорії Safe and Sane, які мають відповідну маркування. У Сакраменто їх можна купити до 21:00 4 липня — доходи з продажів спрямовують на місцеві потреби.
Втім, у багатьох регіонах Каліфорнії діє повна заборона на будь-які феєрверки — як легальні, так і незаконні. Влада закликає мешканців уважно перевіряти місцеві правила, перш ніж святкувати.