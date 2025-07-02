ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
617
Час на прочитання
2 хв

Феєрверки можуть зруйнувати День незалежності: влада б’є на сполох

У Каліфорнії напередодні 4 липня фіксують різке зростання пожеж та травм через незаконні феєрверки. Влада вилучила понад 600 тисяч фунтів піротехніки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Феєрверки можуть зруйнувати День незалежності

Феєрверки можуть зруйнувати День незалежності. / © Reuters

У переддень Дня незалежності Каліфорнія стикається зі зростанням пожежонебезпеки через поширене використання нелегальних феєрверків. Пожежні служби готуються до найскладнішої ночі року, а влада попереджає: це не лише питання правопорядку, а й безпеки громадян.

Про це пише ABC.

За словами головного пожежного маршала штату Деніела Берланта, лише з 2024 року нелегальні феєрверки стали причиною збитків на понад 30 мільйонів доларів. “Ці пристрої завдають серйозних травм, провокують пожежі й можуть коштувати людям життя”, — наголосив він.

За офіційними даними, протягом останнього року понад 1200 пожеж і сотні травм у Каліфорнії були спричинені саме незаконними феєрверками. У деяких випадках поранення були критичними.

У відповідь місцева влада розгортає додаткові патрулі та впроваджує нові технології. У Сакраменто, де діє система штрафів від 1000 до 10 000 доларів, цьогоріч до боротьби з порушеннями залучають дрони — вони допомагають виявляти запуск феєрверків та фіксувати докази з повітря.

“Ми маємо численні патрульні екіпажі, а безпілотники значно розширюють наші можливості”, — заявив керівник пожежної служби Сакраменто Джейсон Лі. “Ми розраховуємо на помітний ефект”.

За шість місяців 2025 року по всьому штату вже вилучено понад 600 000 фунтів нелегальних піротехнічних виробів — утричі більше, ніж у середньому за рік. За словами Берланта, цього вистачило б, щоб повністю завантажити два десятки вантажних напівпричепів.

Закон дозволяє використовувати лише сертифіковані феєрверки категорії Safe and Sane, які мають відповідну маркування. У Сакраменто їх можна купити до 21:00 4 липня — доходи з продажів спрямовують на місцеві потреби.

Втім, у багатьох регіонах Каліфорнії діє повна заборона на будь-які феєрверки — як легальні, так і незаконні. Влада закликає мешканців уважно перевіряти місцеві правила, перш ніж святкувати.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie