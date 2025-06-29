Чоловік назавжди відмовився від польотів: що сталося в літаку

Літак Ryanair / © Associated Press

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Пасажир рейсу Ryanair, який був змушений здійснити екстрену посадку невдовзі після зльоту з аеропорту Манчестера, назавжди відмовився від польотів. За його словами, у салоні літака він пережив «моторошні хвилини».

Про інцидент повідомляє видання Mirror.

41-річний Ештон Смолл з Ліверпуля був серед пасажирів рейсу RK 1266, що прямував до Агадіра в Марокко. Через півтори години польоту в салоні літака оголосили про необхідність повернутися в аеропорт у Манчестері.

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«Літак постійно повертав ліворуч, потім праворуч, ліворуч, праворуч, я почав панікувати. Потім капітан сказав, що нам доведеться повернутися в аеропорт Манчестера. Ви чуєте про падіння літаків, а я думав, що переживаю щось на кшталт смерті», — розповів він про свої переживання під час польоту.

Те, що він побачив під час приземлення, ще більше посилило страхи Ештона. Пожежні машини, які мчали до літака, настільки його травмували, що він тепер навіть думати не хоче про майбутні польоти.

«Посадка була жахливою… Я просто хотів зійти. Мене лякали пожежні машини. Коли ми приземлялися, я вимкнув режим польоту на телефоні та одразу зателефонував мамі й татові. Я зателефонував їм і сказав, що якщо щось трапиться, я люблю їх обох», — розповів пасажир.

Він був настільки наляканий, що коли літак нарешті торкнувся землі, міцно вчепився у своє сидіння, відчуваючи жах від сцени, що розгорталася на злітній смузі.

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Висловлюючи своє розчарування з приводу всієї цієї ситуації, Ештон додав: «Пілот Ryanair навіть не вибачився перед нами за незручності. Це був жахливий досвід».

Згодом речник Ryanair заявив, що рейс з Манчестера до Агадіра повернувся невдовзі після зльоту через незначну технічну проблему, літак нормально приземлився в аеропорту Манчестера, а пасажири висадилися.

Авіакомпанія швидко організувала заміну літака для виконання цього рейсу, який до Агадіра того ж дня.

Нагадаємо, під час польоту нетвереза громадянка Великої Британії влаштувала дебош на борту літака, який довелося приземлити в іншому аеропорту.

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