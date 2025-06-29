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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1094
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У РФ зростає виробництво балістичних ракет: експерт оцінив запаси

Авіаційний експерт оцінив, скільки ракет може виробляти РФ щомісяця.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ракетні удари РФ по Україні

Ракетні удари РФ по Україні / © ТСН.ua

У Росії зростає виробництво балістичних типів ракет середньої дальності.

Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі «Київ 24».

За його даними, в середньому в місяць ворог може виготовляти від 150 до 200 різних типів ракет середньої та великої дальності. З них щонайменше третина — саме балістичні типи ракет.

Експерт каже, що, за попередніми підрахунками, на озброєні РФ може перебувати до 2 тис. ракет різної дальності, в тому числі ракет «Кинджал» і «Калібр».

«Переважно використовуються вже не тільки старі, а в тому числі і нові ракети, які виробляються саме на тих підприємствах, які раніше переважно орієнтувалися на виробництві міжконтинентальних балістичних ракет», — розповідає Долінце.

Він припускає, що Росія могла скоротити свої ресурси по виробництву ракет типу «Ярс», «Орєшник» тощо і всі ці ресурси переорієнтувати на виробництво балістичних ракет середньої дальності.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 червня Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку за весь час повномасштабної війни. Загалом було застосовано 537 засобів повітряного нападу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1094
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