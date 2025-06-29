- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1093
- Время на прочтение
- 1 мин
В РФ растет производство баллистических ракет: эксперт оценил запасы
Авиационный эксперт оценил, сколько ракет может производить РФ ежемесячно.
В России растет производство баллистических типов ракет средней дальности.
Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире«Киев 24».
По его данным, в среднем в месяц враг может производить от 150 до 200 различных типов ракет средней и большой дальности. Из них минимум треть — именно баллистические типы ракет.
Эксперт говорит, что по предварительным подсчетам, на вооружении РФ может находиться до 2 тыс. ракет разной дальности, в том числе ракет «Кинжал» и «Калибр».
«Предпочтительно используются уже не только старые, а в том числе и новые ракеты, которые производятся именно на тех предприятиях, которые ранее преимущественно ориентировались на производство межконтинентальных баллистических ракет», — рассказывает Долинце.
Он предполагает, что Россия могла сократить свои ресурсы по производству ракет типа «Ярс», «Орешник» и т.п., и все эти ресурсы переориентироваться на производство баллистических ракет средней дальности.
Напомним, что в ночь на 29 июня Россия совершила самую масштабную воздушную атаку за все время полномасштабной войны. В общей сложности было применено 537 средств воздушного нападения.