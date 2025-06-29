В РФ растет производство баллистических ракет: эксперт оценил запасы

Ракетные удары РФ по Украине / © ТСН.ua

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В России растет производство баллистических типов ракет средней дальности.

Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире«Киев 24».

По его данным, в среднем в месяц враг может производить от 150 до 200 различных типов ракет средней и большой дальности. Из них минимум треть — именно баллистические типы ракет.

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Эксперт говорит, что по предварительным подсчетам, на вооружении РФ может находиться до 2 тыс. ракет разной дальности, в том числе ракет «Кинжал» и «Калибр».

«Предпочтительно используются уже не только старые, а в том числе и новые ракеты, которые производятся именно на тех предприятиях, которые ранее преимущественно ориентировались на производство межконтинентальных баллистических ракет», — рассказывает Долинце.

Он предполагает, что Россия могла сократить свои ресурсы по производству ракет типа «Ярс», «Орешник» и т.п., и все эти ресурсы переориентироваться на производство баллистических ракет средней дальности.

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия совершила самую масштабную воздушную атаку за все время полномасштабной войны. В общей сложности было применено 537 средств воздушного нападения.

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