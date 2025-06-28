Россия атаковала Днепр гибридом бомбы и ракеты: что известно о "Гром-1"

Российский бомбардировщик Су-34 / © Associated Press

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Российская оккупационная армия в субботу, 28 июня, нанесла удар по городу Днепр, вероятно, новейшей бомбой-ракетой «Гром-1». Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о сбивании именно этого боеприпаса в пригороде

Бывший инженер конструкторского бюро «Южное» Александр Кочетков в комментарии «Суспільному»объяснил, что за оружие применила Россия для удара по городу.

По его словам, авиабомба «Гром-1» — это гибрид управляемой бомбы и ракеты Х-38.

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«У них [россиян] есть такая ракета „воздух-воздух“ Х-38 — это новейшая разработка. Она имеет боевую часть 250 килограммов и имеет двигатель. Так вот двигатель от этой ракеты используется к бомбам, которые у них есть в наличии. Он позволяет увеличить дальность полета этой управляемой авиабомбы до 100 — 150 километров», — пояснил эксперт.

Применением таких дальнобойных авиабомб, по словам Кочеткова, россияне пытаются сохранить свои бомбардировщики, которые могут стать целью для ПВО при приближении к линии фронта.

В то же время эксперт отметил, что «Гром-1» — это медленная, удобная для перехвата цель. Ее могут сбивать даже истребители.

Такое оружие применяли и раньше, в частности, во время удара по Константиновке в прошлом году. Однако массового производства таких «гибридов» в России пока не фиксируется.

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Напомним, в Воздушных силах сообщили, что пока точно нельзя сказать, каким именно боеприпасом Россия атаковала Днепр. Известно, что бомбу россияне сбросили с СУ-34 и она не долетела до областного центра.