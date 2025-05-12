Когда будем праздновать Петра и Павла в 2025 году: период поста, традиции и приметы

Когда Петра и Павла в 2025 году / © unsplash.com

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День Петра и Павла традиционно наступает после завершения Петра поста — периода духовного очищения, который начинается через неделю после Святой Троицы. Узнайте, какое число приходится на этот важный христианский праздник 2025 года.

День Петра и Павла: история

Святой Петр (настоящее имя — Симон) был одним из двенадцати апостолов, учеником и близким соратником Христа. Он считается первым епископом Рима, то есть первым Папой. Иисус назвал его “камнем”, на котором будет построена Церковь. Петр активно проповедовал в Иудее, а затем в Риме, где, по преданию, был распят вниз головой примерно в 64 году по приказу императора Нерона.

Святой Павел (ранее Савл из Тарса) сначала преследовал христиан, но после чудесного обращения стал ревностным апостолом язычников. Его послания к ранним христианским общинам стали основой христианского богословия. Павел также погиб мученической смертью в Риме, вероятно, в том же году, что и Петр, будучи обезглавленным.

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Праздник Петра и Павла был установлен еще в первых веках христианства в память об общем дне мученической смерти апостолов Петра и Павла. По церковному преданию, их казнили в Риме 29 июня, и именно эта дата стала днем чествования их памяти. В V веке этот праздник уже широко отмечался в христианском мире.

Когда будем праздновать Петра и Павла по новому календарю

Начиная с 1 сентября 2023 года, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь официально перешли на новый юлианский календарь, который ближе к григорианскому. Из-за этой реформы большинство церковных праздников получили новые даты — они продвинулись на 13 дней раньше старого стиля.

В частности, если раньше День святых апостолов Петра и Павла праздновали 12 июля, то теперь этот праздник приходится на 29 июня. Именно в этот день 2025 года украинские христиане будут чтить память двух великих апостолов.

Когда Петров пост 2025 года: каковы его традиции

В 2025 году Петров пост будет продолжаться с 16 по 28 июня — это двухнедельный период духовного очищения и воздержания, который начинается после Троицы (Пятидесятницы) и завершается в канун праздника святых апостолов Петра и Павла, который по новому календарю приходится на 29 июня.

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Этот пост имеет переменную продолжительность, поскольку зависит от даты Пасхи. В 2025 году он продлится 13 дней. По сравнению с Великим постом Петровка считается более мягкой — верующим разрешено употреблять в пищу рыбу, морепродукты и растительную пищу, за исключением среды и пятницы, когда установлены более строгие ограничения.

Традиции Петра и Павла

В храмах этого дня совершаются праздничные литургии в честь апостолов, которые считаются столбами Христовой Церкви. Верующие молятся об укреплении веры, духовной выносливости и защите от зла.

Завершение поста Петра побуждает многих верующих к исповеди и святому причастию. Это считается духовным обновлением перед летом.

В некоторых регионах в этот день вспоминают умерших родственников, зажигая свечи и молясь о их душах.

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После двухнедельного поста хозяйки готовят щедрую трапезу: с рыбой, пирогами, медовым лакомством. Праздничный стол — проявление благодарности Богу за летние дары.

В народе говорили: “Пришел Петр — началась жатва”. Именно с этого дня во многих регионах начинали массово косить сено, убирать урожай, особенно рожь. Апостол Петр считался покровителем земледельцев.