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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія атакувала Дніпро гібридом бомби і ракети: що відомо про "Гром-1"

Росіяни намагаються зберегти свої бомбардувальники і збільшують далекобійність авіабомб.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Бомбардувальник Су-34

Російський бомбардувальник Су-34 / © Associated Press

Російська окупаційна армія в суботу, 28 червня, завдала удару по місту Дніпро, ймовірно, новітньою бомбою-ракетою «Гром-1». Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття саме цього боєприпаса у передмісті.

Колишній інженер конструкторського бюро «Південне» Олександр Кочетков у коментарі «Суспільному» пояснив, що за зброю застосувала Росія для удару по місту.

За його словами, авіабомба «Гром-1» - це гібрид керованої бомби й ракети Х-38.

"У них [росіян] є така ракета «повітря-повітря» Х-38 – це новітня розробка. Вона має бойову частину 250 кілограмів і має двигун. Так от двигун від цієї ракети використовується до бомб, які в них є в наявності. Він дозволяє збільшити дальність польоту цієї керованої авіабомби до 100 — 150 кілометрів", — пояснив експерт.

Застосуванням таких далекобійних авіабомб, за словами Кочеткова, росіяни намагаються зберегти свої бомбардувальники, які можуть стати ціллю для ППО при наближенні до лінії фронту.

Водночас експерт зазначив, що «Гром-1» — це повільна, зручна для перехоплення ціль. Її можуть збивати навіть винищувачі.

Таку зброю застосовували й раніше, зокрема, під час удару по Костянтинівці минулого року. Однак масового виробництва таких «гібридів» у Росії наразі не фіксується.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що наразі достеменно не можна сказати, яким саме боєприпасом Росія атакувала Дніпро. Відомо, що бомбу росіяни скинули із СУ-34 і вона не долетіла до обласного центру.

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