Ігнат розповів деталі атаки на Дніпро та відповів, чи атакували місто КАБом

Вибух. / © Associated Press

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Наразі достеменно не можна сказати, яким саме повітряних засобом РФ атакувала Дніпро сьогодні вдень. Росіяни скинули повітряну ціль з СУ-34. Вона не долетіла до обласного центру.

Про це заявив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Повітря на цій була скинута з літака, пролетіла понад 100 кілометрів. Вона була збита протиповітряною обороною за майже 15 кілометрів за межами міста, не долетівши до міста Дніпро. ППО успішно її перехопила та знищила”, - наголосив Ігнат.

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Зараз фахівці будуть встановлювати, що за тип озброєння вдалося збито. Адже у росіян в арсеналі “нових засобів достатньо”, “ворог модернізує свою техніку”.

Нинішню атаку на Дніпро Ігнат називає “резонансною подією”. Зокрема, з огляду на різні версії, що з’явилися у Мережі.

“Зрештою, ми не виключаємо, що це мін бути і якийсь новий засіб ураження, який ворог застосовує. Ми це бачили неодноразово. Як от “Шахеди”. Ми спостерігаємо проти всієї війни, як вони удосконалюються. Так само відбувається і з різними іншими типами боєприпасів - і з ракетами, і з керованими авіабомбами”, - розповів Ігнат.

Представник ПС також пояснив, як відбувається політ КАБа. З його слів, літак злітає на 10 тисяч метрів в висоту, набирає високу швидкість та спускає бомбу.

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“Вона розкриває крила і по інерції летить на велику відстань. Раніше ми узагальнено говорили, що на 70 кілометрів. Але що більша висота літака, що більша швидкість, то далі може та бомба полетіти до своєї цілі”, - додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:30 у Дніпрі було чути вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу атаки КАБом, який, летів “повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину”. Моніторингові канали писали, що російська керована авіабомба долетіла до Дніпра.

Пізніше ПС уточнили, що тип повітряної цілі, якою атакували Дніпро, буде встановлено “після вивчення уламків на місці падіння”. Тим часом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що спрацювали сили ППО по бомбі-ракеті “Гром-1”.

Дата публікації 13:36, 28.06.25 Кількість переглядів 53 Атака дронів нааеродром Кіровське в Криму – супутник зафіксував вибухи та пожежу