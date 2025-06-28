Вчені знайшли сліди нової п’ятої сили природи

Усередині атомів знайшли сліди нової сили природи / © Pixabay

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Вчені з Німеччини, Швейцарії та Австралії натрапили на ознаки існування п’ятої фундаментальної сили природи, яка може діяти всередині атомів між електронами та нейтронами. Це відкриття ставить під сумнів повну досконалість Стандартної моделі фізики й може відкрити нові горизонти у вивченні матерії.

Про це пише Physical Review Letters.

Фізика сьогодні базується на чотирьох основних взаємодіях: гравітації, електромагнетизмі, слабкій та сильній ядерних силах. Ці сили пояснюють більшість відомих нам явищ у Всесвіті. Проте, нове дослідження міжнародної групи вчених із Німеччини, Швейцарії та Австралії підняло питання про існування ще однієї — п’ятої сили, яка раніше залишалась непоміченою.

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Вона, ймовірно, проявляється на атомному рівні, впливаючи на взаємодії між електронами та нейтронами, що робить її складною для виявлення звичними методами. Учені звернули увагу на незначні аномалії у вимірах, які не вкладаються у рамки чотирьох відомих взаємодій, а саме у так званих атомних переходах — зміні орбіти електрона навколо ядра при отриманні енергії.

Вивчаючи п’ять ізотопів кальцію з різною кількістю нейтронів та в різних зарядових станах, науковці виявили розбіжності, які теоретично можуть свідчити про присутність додаткової сили. Цю нову взаємодію могли б переносити частинки масою від 10 до 10 мільйонів електрон-вольт, відомі як частинки Юкави.

Стандартна модель фізики, хоч і є дуже потужною, має свої обмеження. Вона не може пояснити природу темної матерії, а також чому після Великого вибуху у Всесвіті переважає звичайна матерія. Крім того, не існує єдиної квантової теорії, яка поєднувала б гравітацію з іншими взаємодіями. Саме ці прогалини стимулюють пошук нових теоретичних концепцій і полів.

Результати дослідження ще не є остаточним доказом існування п’ятої сили, але вони значно звузили діапазон, у якому її можна шукати. Наступні експерименти і більш точні обчислення допоможуть зрозуміти, чи дійсно ці аномалії є наслідком нової фундаментальної взаємодії, чи ж це лише похибки вимірювань.

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Якщо підтвердиться, що п’ята сила існує, це змінить наше уявлення про будову матерії і може призвести до революційних відкриттів у фізиці елементарних частинок та космології. Відкриття такої сили могло б допомогти пояснити загадки, які досі залишаються нерозв’язаними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з університету Пенсильванії зафіксували імпульси, природу яких досі не можуть пояснити.