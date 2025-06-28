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Ученые нашли следы новой пятой силы природы
Ученые обнаружили аномалии во взаимодействии атомных частиц.
Ученые из Германии, Швейцарии и Австралии наткнулись на признаки существования пятой фундаментальной силы природы, которая может действовать внутри атомов между электронами и нейтронами. Это открытие ставит под сомнение полное совершенство Стандартной модели физики и может открыть новые горизонты в изучении материи.
Об этом пишет Physical Review Letters
Физика сегодня базируется на четырех основных взаимодействиях: гравитации, электромагнетизме, слабой и сильной ядерных силах. Эти силы объясняют большинство известных нам явлений во Вселенной. Однако, новое исследование международной группы ученых из Германии, Швейцарии и Австралии подняло вопрос о существовании еще одной — пятой силы, которая ранее оставалась незамеченной.
Она, вероятно, проявляется на атомном уровне, влияя на взаимодействия между электронами и нейтронами, что делает ее сложной для обнаружения привычными методами. Ученые обратили внимание на незначительные аномалии в измерениях, которые не укладываются в рамки четырех известных взаимодействий, а именно в так называемых атомных переходах — изменении орбиты электрона вокруг ядра при получении энергии.
Изучая пять изотопов кальция с разным количеством нейтронов и в разных зарядовых состояниях, ученые обнаружили расхождения, которые теоретически могут свидетельствовать о присутствии дополнительной силы. Это новое взаимодействие могли бы переносить частицы массой от 10 до 10 миллионов электрон-вольт, известные как частицы Юкавы.
Стандартная модель физики, хоть и является очень мощной, имеет свои ограничения. Она не может объяснить природу темной материи, а также почему после Большого взрыва во Вселенной преобладает обычная материя. Кроме того, не существует единой квантовой теории, которая объединяла бы гравитацию с другими взаимодействиями. Именно эти пробелы стимулируют поиск новых теоретических концепций и полей.
Результаты исследования еще не являются окончательным доказательством существования пятой силы, но они значительно сузили диапазон, в котором ее можно искать. Следующие эксперименты и более точные вычисления помогут понять, действительно ли эти аномалии являются следствием нового фундаментального взаимодействия, или же это лишь погрешности измерений.
Если подтвердится, что пятая сила существует, это изменит наше представление о строении материи и может привести к революционным открытиям в физике элементарных частиц и космологии. Открытие такой силы могло бы помочь объяснить загадки, которые до сих пор остаются неразрешенными.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые из университета Пенсильвании зафиксировали импульсы, природу которых до сих пор не могут объяснить