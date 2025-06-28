Можно есть белок вечером: что будет, если трапеза будет содержать только его

Можно есть белок вечером / © unsplash.com

Реклама

Белки очень важны для формирования мышц и восстановления тканей. Однако чрезмерное его употребление может привести к дисбалансу.

Диетологи настаивают, что ни один макронутриент не должен вытеснять другие, в частности, медленные углеводы и полезные жиры.

Идея употребления белков на ужин состоит в том, чтобы в течение одного месяца в понедельник, вторник, среду и четверг оставлять в вечернем рационе только белковые продукты. Однако важно сохранять баланс в течение дня и добавлять углеводы, клетчатку и полезные жиры на завтрак, обед и перекусы в виде цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей. Тогда организм будет работать слаженно и без дефицитов.

Реклама

Биохимикиня и нутрициологиня Летиция Карерра объясняет пользу в употреблении вечером только белковых продуктов тем, что к концу дня организм теряет меньше энергии, а потому пища, которую мы потребляем, идет “про запас”.

Именно белки, а не полезные жиры или быстрые углеводы, помогают активировать процесс термогенеза. То есть, чтобы их переварить организм тратит много энергии, что помогает контролировать вес. Более того, ночью организм восстанавливается, а потому белки ему нужны больше всего.

Доктор Лаура Бартоломе эту теорию поддерживает. В своей книге “Потеряй жир — обрети жизнь” она рассказывает о так называемой “белковой рычажной теории”, которая базируется на том, что ощущение голода частично руководствуется потребностью организма в белках. То есть аппетит остается активным, пока мы не получим достаточное количество.

Нутрициологиня Лаура Парада поддерживает, что ужин, состоящий исключительно из белков (кефир, мясо, рыба, легкий сыр) дает ощущение сытости без тяжести. Однако важно выбирать легкоусвояемые белки, чтобы не нарушить качество сна и восстановить мышцы после активного дня.

Реклама

Однако такая стратегия не универсальна. Ее важно адаптировать под индивидуальные потребности, чтобы не было дефицита других полезных веществ.

По словам нутрициологии Лауры Хорхе, белковый ужин является лишь частью общего рациона. К примеру, если на завтрак вы съели цельнозерновой тост с авокадо или помидором, а на обед большую порцию овощей с медленными углеводами, тогда ужин может быть полностью белковым. Не забудьте в таком случае о перекусах. Идеальными будут фрукты или орехи.