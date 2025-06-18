Что есть на завтрак — максимум пользы

Яйца — это уникальный источник белка / © Pixabay

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Завтрак — один из главных приемов пищи, который дает энергию на весь день. Верить в это или нет — решать вам, но то, что вы едите на завтрак, влияет на ваш аппетит и ощущение сытости в течение дня. Завтрак должен вас насыщать и давать энергию, что поможет избежать ненужных перекусов и повышенной тяги к нездоровой пище.

Эксперты советуют начинать свой день с таких продуктов

Яйца

Яйца содержат большое количество питательных веществ, необходимых для поддержания бодрости в течение всего дня. Одно большое яйцо содержит около 78 калорий и 6,3 г белка, оно богато витаминами D, A, E, K, B12, B6, медью, железом и селеном.

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Белок заставляет вас чувствовать себя сытым дольше и предотвращает тягу к еде в течение дня. Вы можете приготовить яичницу с овощами или полакомиться греческим йогуртом со свежими сезонными ягодами.

Парфе из фруктов, ягод и йогурта

Для приготовления этого простого блюда необходимо в одной банке или кружке разложить слоями такие продукты, как:

греческий йогурт (4 столовых ложки на один слой)

фрукты, ягоды

Запеканка из брокколи

Для приготовления запеканки требуются:

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яйцо

нежирное молоко (1 столовая ложка);

брокколи

нежирный сыр

соль, специи — по вкусу

Готовится это блюдо так же, как и классические запеканки — в духовке.

Клетчатка

Способствует пищеварению и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Цельнозерновые продукты и цельнозерновой хлеб являются отличными источниками клетчатки. Сочетайте их со свежими фруктами или овощами, чтобы добавить к своему завтраку дополнительную порцию питательных веществ.

Раньше мы писали, кому ни в коем случае нельзя есть яйца и почему. Больше об этом читайте в новости.