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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Шесть из семи: главы G7 обнародовали 6 общих деклараций

G7 приняла шесть общих деклараций по глобальным вызовам, среди которых торговля людьми, ИИ и изменения климата.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Большая семерка

Большая семерка / © Associated Press

По итогам завершающегося в Канаде саммита лидеров государств-членов Группы семи были обнародованы шесть совместных деклараций.

Об этом пишет Укринформ .

Декларации касаются противодействия торговле людьми, развитию искусственного интеллекта и квантовых технологий, добыче критических минералов, борьбе с лесными пожарами и иностранному вмешательству во внутренние дела стран.

В декларации, посвященной противодействию торговле людьми подписанты пообещали "усилить меры сдерживания в государствах происхождения и транзита путем усиления возможности контроля за границами и повышения осведомленности о рисках".

В декларации о развитии искусственного интеллекта большое внимание уделено применению этой новой технологии для улучшения предоставления государственных услуг.

В то же время право на борьбу с лесными пожарами призывает к повышению “совместимости”, что позволит огнеборцам из разных стран легче оказывать друг другу помощь.

Напомним, что совместного заявления G7 по Украине не будет после того, как США требовали изменения формулировок . Об этом сообщает CBC News.

США не хотели, чтобы некоторые острые замечания по РФ были включены в совместное заявление.

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