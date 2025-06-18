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Три знака, которые сегодня могут бросить любимого человека
День революционных перемен во всех отраслях жизни — старое уступает место новому, и этот процесс невозможно изменить или предотвратить. Не стоит цепляться за то, что отжило свой век, будь то процессы, состояния или отношения: на смену обязательно придет новое, которое будет куда лучше прежнего.
Сегодня, 18 июня, серьезные перемены ожидают представителей всех знаков Зодиака, но три из них могут всерьез расстаться с любимым человеком.
Близнецы
Близнецы, которые давно не могут определиться, нужны им человек, находящийся с ними рядом, или они вполне могут без него обойтись, наконец-то смогут вздохнуть с облегчением, потому что этот вопрос решит за них кто-то другой — в данном конкретном случае, звезды.
Весы
Весы, чьи отношения с любимым человеком в последнее время развиваются без особых падений, но и без взлетов, и сами уже подумывали о том, что пришло время заканчивать связь, от которой ни им, ни их партнеру ни холодно, ни жарко — значит, можно расставаться без сожалений.
Рыбы
Рыбы, чего уж тут греха таить, в последние месяцы сделали все возможное — и невозможное — для того, чтобы расставание с любимым человеком стало неизбежным. Неудивительно, что терпение у обеих сторон окажется на исходе, что и приведет к логическому финалу — то есть, к расставанию
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