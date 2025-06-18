Три знака, которые сегодня могут бросить любимого человека

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Содержание Близнецы Весы Рыбы

Сегодня, 18 июня, серьезные перемены ожидают представителей всех знаков Зодиака, но три из них могут всерьез расстаться с любимым человеком.

Близнецы

Близнецы, которые давно не могут определиться, нужны им человек, находящийся с ними рядом, или они вполне могут без него обойтись, наконец-то смогут вздохнуть с облегчением, потому что этот вопрос решит за них кто-то другой — в данном конкретном случае, звезды.

Весы

Весы, чьи отношения с любимым человеком в последнее время развиваются без особых падений, но и без взлетов, и сами уже подумывали о том, что пришло время заканчивать связь, от которой ни им, ни их партнеру ни холодно, ни жарко — значит, можно расставаться без сожалений.

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Рыбы

Рыбы, чего уж тут греха таить, в последние месяцы сделали все возможное — и невозможное — для того, чтобы расставание с любимым человеком стало неизбежным. Неудивительно, что терпение у обеих сторон окажется на исходе, что и приведет к логическому финалу — то есть, к расставанию

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