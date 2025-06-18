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Три знаки, які сьогодні можуть залишити кохану людину
День революційних змін у всіх галузях життя — старе поступається місцем новому, і цей процес неможливо змінити або запобігти йому. Не варто чіплятися за те, що віджило свій вік, чи це процеси, стани чи стосунки: на зміну обов'язково прийде нове, яке буде набагато краще за минуле.
Сьогодні, 18 червня, серйозні зміни чекають на представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть всерйоз розлучитися з коханою людиною.
Близнята
Близнята, які давно не можуть визначитися, потрібна їм людина, яка перебуває з ними поруч, або вони можуть без неї обійтися, нарешті зможуть зітхнути з полегшенням, бо це питання вирішить за них хтось інший — у цьому конкретному випадку — зірки.
Терези
Терези, чиї стосунки з коханою людиною останнім часом розвиваються без особливих падінь, але й без злетів, і самі вже подумували про те, що настав час закінчувати зв'язок, від якого ні їм, ні їхньому партнеру ні холодно, ні спекотно — отже, можна розлучатися без жалю.
Риби
Риби, ніде правди діти, в останні місяці зробили все можливе і неможливе для того, щоб розставання з коханою людиною стало неминучим. Недивно, що терпіння в обох сторін доходитиме до краю, що й призведе до логічного фіналу — тобто до розставання
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