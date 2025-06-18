Три знаки, які сьогодні можуть залишити кохану людину

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Зміст Близнята Терези Риби

Сьогодні, 18 червня, серйозні зміни чекають на представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть всерйоз розлучитися з коханою людиною.

Близнята

Близнята, які давно не можуть визначитися, потрібна їм людина, яка перебуває з ними поруч, або вони можуть без неї обійтися, нарешті зможуть зітхнути з полегшенням, бо це питання вирішить за них хтось інший — у цьому конкретному випадку — зірки.

Терези

Терези, чиї стосунки з коханою людиною останнім часом розвиваються без особливих падінь, але й без злетів, і самі вже подумували про те, що настав час закінчувати зв'язок, від якого ні їм, ні їхньому партнеру ні холодно, ні спекотно — отже, можна розлучатися без жалю.

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Риби

Риби, ніде правди діти, в останні місяці зробили все можливе і неможливе для того, щоб розставання з коханою людиною стало неминучим. Недивно, що терпіння в обох сторін доходитиме до краю, що й призведе до логічного фіналу — тобто до розставання

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