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Що їсти на сніданок — максимум користі
Найкращі продукти для сніданку — це ті, які забезпечують довготривале відчуття ситості, заряджають енергією та містять необхідні поживні речовини.
Сніданок — один із головних прийомів їжі, який дає енергію на весь день. Вірити в це чи ні — вирішувати вам, але те, що ви їсте на сніданок, точно впливає на ваш апетит та відчуття ситості протягом дня. Сніданок повинен вас насичувати і давати енергію, що допоможе уникнути непотрібних перекусів та підвищеної тяги до нездорової їжі.
Експерти радять починати свій день з таких продуктів
Яйця
Яйця містять велику кількість поживних речовин, необхідних для підтримки бадьорості протягом усього дня. Одне велике яйце містить близько 78 калорій і 6,3 грама білка, воно багате вітамінами D, A, E, K, B12, B6, міддю, залізом і селеном.
Білок змушує вас почуватися ситим довше і запобігає тязі до їжі протягом дня. Ви можете приготувати яєчню з овочами або поласувати грецьким йогуртом зі свіжими сезонними ягодами.
Парфе з фруктів, ягід і йогурту
Для приготування цього простого блюда необхідно в одній банці або гуртку шарами розкласти такі продукти, як:
грецький йогурт (4 столові ложки на один шар)
фрукти, ягоди
Запіканка з броколі
Для приготування запіканки потрібні:
яйце
нежирне молоко (1 столова ложка);
броколі
нежирний сир
сіль, спеції — за смаком
Готується ця страва так само, як і класичні запіканки — в духовці.
Клітковина
Сприяє травленню і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Цільнозернові продукти і цільнозерновий хліб є чудовими джерелами клітковини. Поєднуйте їх зі свіжими фруктами або овочами, щоб додати до свого сніданку додаткову порцію поживних речовин.
Раніше ми писали, кому в жодному разі не можна їсти яйця і чому. Більше про це читайте у новині.