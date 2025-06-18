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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
2 хв

Що їсти на сніданок — максимум користі

Найкращі продукти для сніданку — це ті, які забезпечують довготривале відчуття ситості, заряджають енергією та містять необхідні поживні речовини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яйця — це унікальне джерело білка

Яйця — це унікальне джерело білка / © Pixabay

Сніданок — один із головних прийомів їжі, який дає енергію на весь день. Вірити в це чи ні — вирішувати вам, але те, що ви їсте на сніданок, точно впливає на ваш апетит та відчуття ситості протягом дня. Сніданок повинен вас насичувати і давати енергію, що допоможе уникнути непотрібних перекусів та підвищеної тяги до нездорової їжі.

Експерти радять починати свій день з таких продуктів

Яйця

Яйця містять велику кількість поживних речовин, необхідних для підтримки бадьорості протягом усього дня. Одне велике яйце містить близько 78 калорій і 6,3 грама білка, воно багате вітамінами D, A, E, K, B12, B6, міддю, залізом і селеном.

Білок змушує вас почуватися ситим довше і запобігає тязі до їжі протягом дня. Ви можете приготувати яєчню з овочами або поласувати грецьким йогуртом зі свіжими сезонними ягодами.

Парфе з фруктів, ягід і йогурту

Для приготування цього простого блюда необхідно в одній банці або гуртку шарами розкласти такі продукти, як:

  • грецький йогурт (4 столові ложки на один шар)

  • фрукти, ягоди

  • Запіканка з броколі

Для приготування запіканки потрібні:

  • яйце

  • нежирне молоко (1 столова ложка);

  • броколі

  • нежирний сир

  • сіль, спеції — за смаком

Готується ця страва так само, як і класичні запіканки — в духовці.

Клітковина

Сприяє травленню і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Цільнозернові продукти і цільнозерновий хліб є чудовими джерелами клітковини. Поєднуйте їх зі свіжими фруктами або овочами, щоб додати до свого сніданку додаткову порцію поживних речовин.

Раніше ми писали, кому в жодному разі не можна їсти яйця і чому. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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