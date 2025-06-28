Зеленский наградил Дуду орденом Свободы и объяснил, за что

Зеленский и Дуда / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня наградил своего коллегу из Польши Анджея Дуду орденом Свободы.

В указе президента сообщается, что Дуда получил награду за его личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Польшей, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дуда принял участие в торжествах ко Дню Конституции Украины в Киеве, в частности, присутствовал на награждении украинских военных государственными наградами.

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Президент Зеленский в своей речи отметил, что на Площади Конституции в Киеве есть Аллея смелости, где написаны имена находившихся с Украиной с самого начала полномасштабного вторжения России и остаются до сих пор.

«Среди таких людей — Анджей Дуда, президент Польши. Он отмечен одним из первых на Аллее смелости и продолжает быть с нами, и сегодня он именно здесь. И я очень рад, что ты сегодня здесь, дорогой друг. В первый месяц войны мы каждый день и ночь были на постоянной связи 24/7. И когда поляки помогали многим украинцам. Когда мы открывали первый хаб в Жешуве — я это очень хорошо помню — откуда потом доставлялось такое важное оружие, такое важное спасение, такое важное пособие для нашей армии, для всего нашего народа, чтобы выстоять, чтобы жить и иметь возможность стоять сегодня здесь», — сказал Зеленский на Софийской площади.

Орден Свободы — это самый высокий орден Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.

Напомним, Анджей Дуда в День Конституции Украины, 28 июня, приехал в Киев. Стоит отметить, что это, скорее всего, прощальный визит Анджея Дуды в Украину. В августе он покинет пост президента Польши.

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В начале июня Дуда сообщил Владимиру Зеленскому, что посетит Украину до истечения своего президентского срока.