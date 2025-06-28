Игнат рассказал детали атаки на Днепр и ответил, атаковали ли город КАБом

Взрыв. / © Associated Press

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Пока точно нельзя сказать, каким именно воздушным средством РФ атаковала Днепр сегодня днем. Россияне сбросили воздушную цель с СУ-34. Она не долетела до областного центра.

Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Воздух на этом был сброшен с самолета, пролетел более 100 километров. Он был сбит противовоздушной обороной за почти 15 километров за пределами города, не долетев до города Днепр. ПВО успешно его перехватило и уничтожило", - подчеркнул Игнат.

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Сейчас специалисты будут устанавливать, что за тип вооружения удалось сбить. Ведь у россиян в арсенале "новых средств достаточно", "враг модернизирует свою технику".

Нынешнюю атаку на Днепр Игнат называет "резонансным событием". В частности, учитывая разные версии, появившиеся в Сети.

"В конце концов, мы не исключаем, что это мин быть и какое-то новое средство поражения, которое враг применяет. Мы это видели неоднократно. Как вот "Шахеды". Мы наблюдаем против всей войны, как они совершенствуются. Так же происходит и с разными другими типами боеприпасов - и с ракетами, и с управляемыми авиабомбами".

Представитель ПС также объяснил, как совершается полет КАБа. По его словам, самолет взлетает на 10 тысяч метров в высоту, набирает высокую скорость и спускает бомбу.

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"Она раскрывает крылья и по инерции летит на большое расстояние. Раньше мы обобщенно говорили, что на 70 километров. Но чем больше высота самолета, чем больше скорость, тем дальше может та бомба улететь к своей цели", - добавил Игнат.

Напомним, сегодня около 11:30 в Днепре были слышны взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе атаки КАБом, который летел "мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину". Мониторинговые каналы писали, что российская управляемая авиабомба долетела до Днепра.

Позже ПС уточнили, что тип воздушной цели, которой атаковали Днепр , будет установлен "после изучения обломков на месте падения". Тем временем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что сработали силы ПВО по бомбе-ракете "Гром-1".

Дата публикации 13:36, 28.06.25 Количество просмотров 52 Атака дронов на аэродром Кировское в Крыму – спутник зафиксировал взрывы и пожар