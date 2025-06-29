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Мужчина навсегда отказался от полетов: что произошло в самолете
Во время приземления пассажир вцепился в свое сиденье, испытывая ужас от сцены, разворачивавшейся на взлетной полосе.
Пассажир рейса Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку вскоре после взлета из аэропорта Манчестера, навсегда отказался от полетов. По его словам, в салоне самолета он пережил «жуткие минуты».
Об инциденте сообщает издание Mirror.
41-летний Эштон Смолл из Ливерпуля был среди пассажиров рейса RK 1266, следовавшего в Агадир в Марокко. Через полтора часа полета в салоне самолета объявили о необходимости вернуться в аэропорт в Манчестере.
«Самолет постоянно поворачивал налево, потом направо, налево, направо, я начал паниковать. Потом капитан сказал, что нам придется вернуться в аэропорт Манчестера. Вы слышите о падении самолетов, а я думал, что переживаю что-то вроде смерти», — рассказал он о своих переживаниях во время полета.
То, что он увидел во время приземления, еще больше усилило страхи Эштона. Пожарные машины, которые мчались к самолету, настолько его травмировали, что он теперь даже думать не хочет о будущих полетах.
«Посадка была ужасной… Я просто хотел сойти. Меня пугали пожарные машины. Когда мы приземлялись, я выключил режим полета на телефоне и сразу позвонил маме и папе. Я позвонил им и сказал, что если что-то случится, я люблю их обоих», — рассказал пассажир.
Он был настолько напуган, что когда самолет наконец коснулся земли, крепко вцепился в свое сиденье, испытывая ужас от сцены, разворачивавшейся на взлетной полосе.
Выражая свое разочарование по поводу всей этой ситуации, Эштон добавил: «Пилот Ryanair даже не извинился перед нами за неудобства. Это был ужасный опыт».
Впоследствии представитель Ryanair заявил, что рейс из Манчестера в Агадир вернулся вскоре после взлета из-за незначительной технической проблемы, самолет нормально приземлился в аэропорту Манчестера, а пассажиры высадились.
Авиакомпания быстро организовала замену самолета для выполнения этого рейса, который в Агадир в тот же день.
Напомним, во время полета нетрезвая гражданка Великобритании устроила дебош на борту самолета, который пришлось приземлить в другом аэропорту.