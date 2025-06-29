Мужчина навсегда отказался от полетов: что произошло в самолете

Самолет Ryanair / © Associated Press

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Пассажир рейса Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку вскоре после взлета из аэропорта Манчестера, навсегда отказался от полетов. По его словам, в салоне самолета он пережил «жуткие минуты».

Об инциденте сообщает издание Mirror.

41-летний Эштон Смолл из Ливерпуля был среди пассажиров рейса RK 1266, следовавшего в Агадир в Марокко. Через полтора часа полета в салоне самолета объявили о необходимости вернуться в аэропорт в Манчестере.

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«Самолет постоянно поворачивал налево, потом направо, налево, направо, я начал паниковать. Потом капитан сказал, что нам придется вернуться в аэропорт Манчестера. Вы слышите о падении самолетов, а я думал, что переживаю что-то вроде смерти», — рассказал он о своих переживаниях во время полета.

То, что он увидел во время приземления, еще больше усилило страхи Эштона. Пожарные машины, которые мчались к самолету, настолько его травмировали, что он теперь даже думать не хочет о будущих полетах.

«Посадка была ужасной… Я просто хотел сойти. Меня пугали пожарные машины. Когда мы приземлялись, я выключил режим полета на телефоне и сразу позвонил маме и папе. Я позвонил им и сказал, что если что-то случится, я люблю их обоих», — рассказал пассажир.

Он был настолько напуган, что когда самолет наконец коснулся земли, крепко вцепился в свое сиденье, испытывая ужас от сцены, разворачивавшейся на взлетной полосе.

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Выражая свое разочарование по поводу всей этой ситуации, Эштон добавил: «Пилот Ryanair даже не извинился перед нами за неудобства. Это был ужасный опыт».

Впоследствии представитель Ryanair заявил, что рейс из Манчестера в Агадир вернулся вскоре после взлета из-за незначительной технической проблемы, самолет нормально приземлился в аэропорту Манчестера, а пассажиры высадились.

Авиакомпания быстро организовала замену самолета для выполнения этого рейса, который в Агадир в тот же день.

Напомним, во время полета нетрезвая гражданка Великобритании устроила дебош на борту самолета, который пришлось приземлить в другом аэропорту.

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