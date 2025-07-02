Фейерверки могут сорвать День независимости: власть бьет тревогу

Фейерверки могут разрушить День Независимости. / © Reuters

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В канун Дня независимости Калифорния сталкивается с ростом пожароопасности из-за распространенного использования нелегальных фейерверков. Пожарные службы готовятся к самой сложной ночи года, а власти предупреждают: это не только вопрос правопорядка, но и безопасность граждан.

Об этом пишет ABC.

По словам главного пожарного маршала штата Дэниела Берланта, только с 2024 года нелегальные фейерверки стали причиной ущерба более чем на 30 миллионов долларов. "Эти устройства наносят серьезные травмы, провоцируют пожары и могут стоить людям жизни", - подчеркнул он.

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По официальным данным, за последний год более 1200 пожаров и сотни травм в Калифорнии были причинены именно незаконными фейерверками. В некоторых случаях ранения были критическими.

В ответ местные власти развертывают дополнительные патрули и внедряют новые технологии. В Сакраменто, где действует система штрафов от 1000 до 10 000 долларов, в борьбе с нарушениями в этом году привлекают дроны — они помогают выявлять запуск фейерверков и фиксировать доказательства из воздуха.

"У нас есть многочисленные патрульные экипажи, а беспилотники значительно расширяют наши возможности", - заявил руководитель пожарной службы Сакраменто Джейсон Ли. "Мы рассчитываем на заметный эффект".

За шесть месяцев 2025 года по всему штату изъято более 600 000 фунтов нелегальных пиротехнических изделий — втрое больше, чем в среднем за год. По словам Берланта, этого хватило бы, чтобы полностью скачать два десятка грузовых полуприцепов.

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Закон позволяет использовать только сертифицированные фейерверки категории Safe and Sane, имеющие соответствующую маркировку. В Сакраменто их можно купить до 21:00 4 июля – доходы с продаж направляют на местные нужды.

Впрочем, во многих регионах Калифорнии действует полное запрещение на любые фейерверки — как легальные, так и незаконные. Власти призывают жителей внимательно проверять местные правила, прежде чем праздновать.