"Сіра зона" на Дніпропетровщині: у DeepState зробили коментар

«Сіра зона» на Дніпропетровщині / © t.me/DeepStateUA

Реклама

В інтернеті спричинили ажіотаж новини навколо населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині, де з’явилася «сіра зона». Ворог намагається просунутися, щоб використати це для своїх медійних цілей.

Про це повідомляє DeepState.

«Щодо сірої зони — відбувається фіксація противника в цьому районі, який намагається лізти туди без упину, щоб закріпитися хоча б у посадці. Але бійці Сил оборони докладають зусиль, щоб одразу знищувати московську заразу і не дати їй закріплятися і накопичуватися. Ці одноразові забіги не несуть ні тактичної, ні стратегічно вигоди, але є неприємним дзвіночком у погіршенні обстановки», — зазначають у DeepState.

Реклама

Подібна ситуація спостерігалася раніше в районах Котлярівки та Горіхового, де також було багато розмов про нібито масштабне заходження ворога на Дніпропетровщину. Однак українським захисникам вдалося стримати натиск, і зараз ці ділянки вже не привертають такої уваги медіа.

Окрім цього, за даними DeepState, на лінії фронту від Новополя до Новосергіївки окупанти продовжують чинити інтенсивний тиск, що суттєво змінило карту бойових дій. На цій ділянці зафіксовано найбільшу за площею «сіру зону». Зокрема, зараз уточнюється ситуація в районах Олексіївки, Багатиря та Зеленого Кута, де відбулося просування ворога. Ймовірно, ці населені пункти незабаром перейдуть під повний контроль противника.

Неочікуваним виявилося просування ворога на відтинку Ялта — Зірка — Піддубне. Окупанти зуміли знайти шлях повз населені пункти та позиції Сил оборони України, зафіксувавшись у Піддубному. Це призвело до збільшення «сірої зони» в напрямку цього села. Проте просування ворога там відбувається без закріплення, і українські бійці ефективно знищують окупантів під час їхніх спроб просунутися.

Активні штурмові дії також тривають у районі Шевченка, яке противник майже повністю окупував, та поблизу Вільного Поля, де часто фіксується ворожа присутність. На цих ділянках фронту можна очікувати частих оновлень ситуації найближчим часом.

Реклама

Нагадаємо, користувачі мапи DeepState звернули увагу, що станом на 29 червня на території Дніпропетровської області з’явилася так звана «сіра» зона — в окремих місцях углиб від адмінмежі вона сягає понад 800 метрів.

Втім, в оперативному командуванні ці дані не підтверджують. За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова, станом на 12:10 прориву російських сил на територію області не зафіксовано.