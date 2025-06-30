Мир в Україні може настати неочікувано: Карась назвав умови

Євген Карась / © скриншот з відео

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Мир в Україні може настати неочікувано, а війна не може тривати десятиліттями, як кажуть деякі експерти.

Таку думку висловив командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд», громадський активіст Євген Карась в інтерв’ю «Фокусу».

На його думку, мир завжди приходить несподівано, «як сніг на голову». Тому й закінчення війни в Україні він бачить «швидким і раптовим».

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«Зараз ми бачимо, що політичні та військові операції, як-от „Павутина“, повільно, але змінюють перебіг війни. Навіть невеликі зрушення в масштабах цієї війни — це великі зміни», — вважає військовий.

На думку Карася, війна не триватиме десятиліттями, бо Україна — «надто велика країна з ресурсами, збереженими центрами ухвалення рішень, промисловістю та ЗСУ, які працюють ефективно».

«Росія сильно ослабла: проблеми з артилерією, ракетами, авіацією, бо ППО України зберігається, ми переважаємо по безпілотниках», — додав військовий.

Раніше Євген Карась розповів, як війська КНДР стали несподіваним козирем Путіна на фронті.

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