На Рівненщині мобілізували багатодітного батька: що кажуть у ТЦК

Мобілізація багатодітних / © ТСН.ua

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У місті Здолбунів на Рівненщині працівники ТЦК мобілізували батька трьох неповнолітніх дітей.

Про це емоційний допис у Facebook зробила його дружина.

Жінка стверджує, що її чоловіка працівники ТЦК нібито викрали. За її словами, чоловік сам пішов до ТЦК для подання заяви про відстрочку з усіма необхідними документами, які підтверджують його статус багатодітного батька.

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«Після цього незаконними діями працівників ТЦК мого чоловіка було обмежено в русі (засоби зв’язку було вилучено) та доставлено на ВЛК з подальшим перенаправленням на полігон. Станом на сьогодні, 30.06.2025 року, минуло 5 днів з моменту його зникнення, однак жодної інформації та зв’язку від нього не було», — стверджує дружина мобілізованого.

Реакція ТЦК

Рівненський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент.

Там пояснили, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, були зобов’язані уточнити свої облікові дані протягом 60 днів від дня набрання чинності Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (ухвалений 11 квітня 2024 року №10449), якщо вони цього ще не зробили.

«Однак громадянин Пашко О.В. не з’являвся до ТЦК жодного разу від початку повномасштабного вторгнення (лютий 2022 року), не оновлював свої облікові дані, не проходив ВЛК на придатність до військової служби та не надавав жодних персональних документів щодо наявності у нього дітей. Тому відповідно до вимог зазначеного вище закону був призваний на військову службу по мобілізації», — йдеться в повідомленні.

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У ТЦК уточнили, що це не позбавляє права вказаного чоловіка на звільнення як багатодітного батька. Там запевнили, що після оформлення відповідних документів зазначений громадянин буде звільнений з лав ЗСУ.

Рівненський ОТЦК наголошує, що такі негативні ситуації не мали б місця, якби громадяни мобілізаційного віку дотримувалися правил військового обліку та вчасно оновлювали свої військово-облікові дані відповідно до вимог.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині мобілізували батька, який сам виховує двох малих дітей.