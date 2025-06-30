БаДМ: як ліки долають сотні кілометрів до українських аптек

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Доставка до лінії фронту: логістика без компромісів

Компанія «БаДМ», що працює на ринку понад 30 років та обслуговує більше 18 тисяч аптек та медичних закладів по всій Україні, демонструє, як бізнес адаптується до воєнних реалій. Мережа доставки компанії охоплює всю територію України — від великих міст до віддалених населених пунктів поблизу лінії фронту.

На Донеччину, Харківщину, Запоріжжя, Херсонщину, Дніпропетровщину та в інші прифронтові громади БаДМ доставляє препарати 3-5 разів на тиждень. Часто доводиться об'їжджати десятки кілометрів через пошкоджені чи закриті дороги, а іноді — лише кілька годин без обстрілів чи повітряних тривог, щоб проїхати. Але у компанії діє незмінне правило: завжди доставляти ліки клієнтам.

Кожен рейс відбувається під наглядом: штаб моніторингу ситуації компанії контролює рух в режимі онлайн та прокладає маршрути, враховуючи погодні умови, дорожню ситуацію, повітряні тривоги та загрози.

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«Головна сила — в людях: наші водії зазвичай місцеві. Вони знають, що везуть ліки не комусь абстрактному — а своїм, рідним. І це мотивує їздити, незважаючи на всі ризики», — розповідають у БаДМ.

Енергонезалежність як додаткова гарантія якості

Через постійні енергетичні атаки БаДМ інвестував у додаткову автономність: потужніші дизель-генератори, резервні лінії електропостачання та понад 2000 сонячних панелей. Така система гарантує збереження температурного режиму для медикаментів і безперервну обробку замовлень за будь-яких умов.

Мільйон позицій щодня: технології та стандарти

У фармацевтичній дистрибуції критично важливі не тільки умови перевезення, а й зберігання ліків. БаДМ сертифіковано за міжнародними стандартами GDP (Належна Дистрибуційна Практика), що підтверджує якість зберігання та транспортування лікарських засобів.

Всі склади БаДМ оснащені рішеннями автоматизації та ІТ системами, що забезпечують надійність процесів дистрибуції. Це автоматичні транспортери, система ERP для інтеграції з клієнтами, WMS система управління складом, обладнання для сортування та інноваційна система GoodToPerson у розподільчому центрі, яка мінімізує людський фактор та обробляє замовлення за лічені секунди.

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Особливий режим створено для термолабільних препаратів — онкологічних ліків, вакцин та інших засобів, чутливих до температури. Система холодового ланцюга включає холодильні камери, рефрижератори, термоконтейнери та контрольно-вимірювальні прилади. При найменшому відхиленні температури система автоматично сповіщає персонал.

"Автоматизація пришвидшує складські процеси — ми обробляємо понад мільйон рядків замовлень на добу, включно з температурно-чутливими препаратами", — пояснює Ігор Литвиненко, операційний директор компанії.

Відповідальність — частина філософії компанії БаДМ

"Фармацевтична дистрибуція — це про відповідальність перед кожним споживачем, особливо під час війни. Ми не можемо дозволити собі зупинитися чи допустити помилку, бо від кожної поставки залежать здоров'я та життя людей", — підкреслює Дмитро Бабенко, в.о. Генерального директора ТОВ «БаДМ».

Саме так працює фармдистрибуція в реальному часі — налагоджена, постійна, небезпечна та критично важлива.

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