БаДМ: как лекарства преодолевают сотни километров до украинских аптек

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Доставка в горячие точки: логистика без компромиссов

Компания «БаДМ», работающая на рынке более 30 лет и обслуживающая свыше 18 тысяч аптек и медицинских учреждений по всей Украине, демонстрирует, как бизнес адаптируется к военным реалиям. Сеть доставки компании охватывает всю территорию Украины — от крупных городов до отдаленных населенных пунктов вблизи линии фронта.

В Донецкую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую области и другие прифронтовые общины БаДМ доставляет препараты 3-5 раз в неделю. Часто приходится объезжать десятки километров из-за поврежденных или закрытых дорог, а иногда есть лишь несколько часов без обстрелов или воздушных тревог, чтобы проехать. Но в компании действует неизменное правило: всегда доставлять лекарства клиентам.

Каждый рейс происходит под наблюдением: штаб мониторинга ситуации компании контролирует движение в режиме онлайн и прокладывает маршруты, учитывая погодные условия, дорожную ситуацию, воздушные тревоги и угрозы.

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«Главная сила — в людях: наши водители обычно местные. Они знают, что везут лекарства не кому-то абстрактному — а своим, родным. И это мотивирует ездить, несмотря на все риски», — рассказывают в БаДМ.

Энергонезависимость как дополнительная гарантия качества

Из-за постоянных энергетических атак БаДМ инвестировал в дополнительную автономность: более мощные дизель-генераторы, резервные линии электроснабжения и свыше 2000 солнечных панелей. Такая система гарантирует сохранение температурного режима для медикаментов и бесперебойную обработку заказов при любых условиях.

Миллион позиций ежедневно: технологии и стандарты

В фармацевтической дистрибуции критически важны не только условия перевозки, но и хранения лекарств. БаДМ сертифицировано по международным стандартам GDP (Надлежащая Дистрибуционная Практика), что подтверждает качество хранения и транспортировки лекарственных средств.

Все склады БаДМ оснащены решениями автоматизации и IT системами, обеспечивающими надежность процессов дистрибуции. Это автоматические транспортеры, система ERP для интеграции с клиентами, WMS система управления складом, оборудование для сортировки и инновационная система GoodToPerson в распределительном центре, которая минимизирует человеческий фактор и обрабатывает заказы за считанные секунды.

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Особый режим создан для термолабильных препаратов — онкологических лекарств, вакцин и других средств, чувствительных к температуре. Система холодовой цепи включает холодильные камеры, рефрижераторы, термоконтейнеры и контрольно-измерительные приборы. При малейшем отклонении температуры система автоматически уведомляет персонал.

«Автоматизация ускоряет складские процессы — мы обрабатываем свыше миллиона строк заказов в сутки, включая температурно-чувствительные препараты», — объясняет Игорь Литвиненко, операционный директор компании.

Ответственность — часть философии компании БаДМ

«Фармацевтическая дистрибуция — это об ответственности перед каждым потребителем, особенно во время войны. Мы не можем позволить себе остановиться или допустить ошибку, потому что от каждой поставки зависят здоровье и жизни людей», — подчеркивает Дмитрий Бабенко, и.о. Генерального директора ООО «БаДМ».

Именно так работает фармдистрибуция в настоящее время — налаженная, постоянная, опасная и критически важная.

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