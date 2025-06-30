На Ровенщине мобилизовали многодетного отца: что говорят в ТЦК

Мобилизация многодетных / © ТСН.ua

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В городе Здолбунов в Ровенской области работники ТЦК мобилизовали отца троих несовершеннолетних детей.

Об этом эмоциональный пост в Facebook написала его супруга.

Женщина утверждает, что ее мужа работники ТЦК якобы похитили. По ее словам, мужчина сам пошел в ТЦК для подачи заявления об отсрочке со всеми необходимыми документами, подтверждающими его статус многодетного отца.

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«После чего незаконными действиями работников ТЦК моего мужа. было ограничено в движении (средства связи было изъято) и доставлено на ВВК с последующим перенаправлением в полигон. На сегодня, 30.06.2025 года прошло 5 дней с момента его исчезновения, однако никакой информации и связи от него не было», — утверждает жена мобилизованного.

Реакция ТЦК

Ровенский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент.

Там пояснили, что находящиеся на военном учете граждане Украины были обязаны уточнить свои учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (принятый 11 апреля 2024 года №10449), если они этого еще не сделали.

«Однако, гражданин Пашко А.В. не появлялся в ТЦК ни разу с начала полномасштабного вторжения (февраль 2022 года), не обновлял свои учетные данные, не проходил ВВК на пригодность к военной службе и не предоставлял никаких персональных документов относительно наличия у него детей. — говорится в сообщении.

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В ТЦК уточнили, что это не лишает права указанного мужчины на увольнение, как многодетного отца. Там заверили, что после оформления соответствующих документов указанный гражданин будет уволен из рядов ВСУ.

Ровенский ОТЦК отмечает, что такие негативные ситуации не имели бы места, если бы граждане мобилизационного возраста соблюдали правила военного учета и своевременно обновляли свои военно-учетные данные в соответствии с требованиями.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области мобилизовали отца, который сам воспитывает двоих маленьких детей.