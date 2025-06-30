Мир в Украине может наступить неожиданно: Карась назвал условия

Евгений Карась / © скриншот с видео

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Мир в Украине может наступить неожиданно, а война не может длиться десятилетиями, как говорят некоторые эксперты.

Такое мнение высказал командир 413 отдельного батальона беспилотных систем «Рейд», общественный активист Евгений Карась в интервью «Фокусу».

По его мнению, мир всегда приходит неожиданно, как снег на голову. Поэтому и окончание войны в Украине он видит «быстрым и внезапным».

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«Сейчас мы видим, что политические и военные операции, такие как „Паутина“, медленно, но меняют ход войны. Даже небольшие сдвиги в масштабах этой войны — это большие изменения», — считает военный.

По мнению Карася, война не будет длиться десятилетиями, потому что Украина — «слишком большая страна с ресурсами, сохраненными центрами принятия решений, эффективно работающими промышленностью и ВСУ».

«Россия сильно ослабла: проблемы с артиллерией, ракетами, авиацией, потому что ПВО Украины сохраняется, мы преобладает по беспилотникам», — добавил военный.

Ранее Евгений Карась рассказал, как войска КНДР стали неожиданным козырем Путина на фронте.

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