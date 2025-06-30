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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Тестування у "Резерв+": що нового придумали в Міноборони

У «Резерв+» запускають тестування: тепер штрафи можна сплатити онлайн.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В "Резерві" запустили бета-тестування оплати штрафів

У «Резерві» запустили бета-тестування оплати штрафів / © ТСН.ua

У застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування оплати штрафів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

«Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у „Резерв+“. Усі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу — 8 500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Бо така і має бути цифрова сервісна держава», — написала заступниця міністра у Facebook.

Щоб долучитися до тестування, Черногоренко просить заповнити форму, посилання на яку вона залишила на своїй сторінці.

Раніше повідомлялося, що в «Резерв+» з’являться смартконтракти.

Також ми писали, чи відстежує «Резерв+» геолокацію користувачів.

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