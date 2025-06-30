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Тестування у "Резерв+": що нового придумали в Міноборони
У «Резерв+» запускають тестування: тепер штрафи можна сплатити онлайн.
У застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування оплати штрафів.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.
«Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у „Резерв+“. Усі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу — 8 500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Бо така і має бути цифрова сервісна держава», — написала заступниця міністра у Facebook.
Щоб долучитися до тестування, Черногоренко просить заповнити форму, посилання на яку вона залишила на своїй сторінці.
Раніше повідомлялося, що в «Резерв+» з’являться смартконтракти.
Також ми писали, чи відстежує «Резерв+» геолокацію користувачів.