Тестування у "Резерв+": що нового придумали в Міноборони

У «Резерві» запустили бета-тестування оплати штрафів / © ТСН.ua

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У застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування оплати штрафів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

«Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у „Резерв+“. Усі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу — 8 500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Бо така і має бути цифрова сервісна держава», — написала заступниця міністра у Facebook.

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Щоб долучитися до тестування, Черногоренко просить заповнити форму, посилання на яку вона залишила на своїй сторінці.

Раніше повідомлялося, що в «Резерв+» з’являться смартконтракти.

Також ми писали, чи відстежує «Резерв+» геолокацію користувачів.