- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2530
- Время на прочтение
- 1 мин
Тестирование в "Резерв+": что нового придумали в Минобороны
В «Резерв+» запускают тестирование: теперь штрафы можно оплатить онлайн.
В приложении «Резерв+» запустили бета-тестирование оплаты штрафов.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
«Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в „Резерв+“. Всех, кто успевает сделать это вовремя, оплачивает только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Потому что такое и должно быть цифровое сервисное государство», — написала заместитель министра в Facebook.
Чтобы принять участие в тестировании, Черногоренко просит заполнить форму, ссылку на которую она оставила на своей странице.
Ранее сообщалось, что в «Резерв+» появятся смартконтракты.
Также мы писали, отслеживает ли «Резерв+» геолокацию пользователей.