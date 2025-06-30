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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Тестирование в "Резерв+": что нового придумали в Минобороны

В «Резерв+» запускают тестирование: теперь штрафы можно оплатить онлайн.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В "Резерве" запустили бета-тестирование оплаты штрафов

В «Резерве» запустили бета-тестирование оплаты штрафов / © ТСН.ua

В приложении «Резерв+» запустили бета-тестирование оплаты штрафов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в „Резерв+“. Всех, кто успевает сделать это вовремя, оплачивает только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Потому что такое и должно быть цифровое сервисное государство», — написала заместитель министра в Facebook.

Чтобы принять участие в тестировании, Черногоренко просит заполнить форму, ссылку на которую она оставила на своей странице.

Ранее сообщалось, что в «Резерв+» появятся смартконтракты.

Также мы писали, отслеживает ли «Резерв+» геолокацию пользователей.

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