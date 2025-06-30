Один из соседей Украины готовится сбивать дроны, ракеты и самолеты в случае угрозы

ПВО. / © Getty Images

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Министерство обороны Молдовы подготовило новый законопроект о безопасности воздушного пространства. Документ позволит сбивать вражеские беспилотники, самолеты и ракеты в случае злости. Правительство рассмотрит его 2 июля.

Об этом сообщает NewsMaker.md.

Новый закон должен заменить действующие нормы, по мнению правительства, устаревшие и не учитывающие новые вызовы безопасности. В проекте говорится о возможности применения противовоздушной обороны против любых летательных аппаратов — от дронов до ракет — незаконно пересекающих границу и создающих реальную угрозу.

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Применение силы возможно только после оценки ситуации в соответствии с международным правом и при наличии подтвержденной опасности для населения или объектов.

Согласно документу, самолеты-перехватчики смогут открывать огонь на поражение, если воздушное судно совершает нападение, занимает агрессивную позицию или отвечает маневрами или огнем на попытки его остановить.

Также в случае военной агрессии, введение чрезвычайного или военного положения власти смогут запретить все гражданские и государственные полеты.

Отдельный раздел - беспилотники

Проект предусматривает отдельную главу по противодействию дронам. В зависимости от уровня угрозы их могут перехватывать, нейтрализовать или уничтожать. Для этого планируется использовать радары, радиоэлектронные системы и другие средства обнаружения.

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Пограничная полиция получит расширенные полномочия: она сможет самостоятельно перехватывать или обезвреживать нарушающие границу страны дроны.

Напомним, Украина применяет современные дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников Шахед. И уже есть 6-8 разработок таких дронов-перехватчиков.