- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 12k
- Время на прочтение
- 1 мин
Один из соседей Украины готовится сбивать дроны, ракеты и самолеты в случае угрозы
Правительство Молдовы 2 июля рассмотрит законопроект, позволяющий уничтожать вражеские объекты в небе в случае угрозы.
Министерство обороны Молдовы подготовило новый законопроект о безопасности воздушного пространства. Документ позволит сбивать вражеские беспилотники, самолеты и ракеты в случае злости. Правительство рассмотрит его 2 июля.
Об этом сообщает NewsMaker.md.
Новый закон должен заменить действующие нормы, по мнению правительства, устаревшие и не учитывающие новые вызовы безопасности. В проекте говорится о возможности применения противовоздушной обороны против любых летательных аппаратов — от дронов до ракет — незаконно пересекающих границу и создающих реальную угрозу.
Применение силы возможно только после оценки ситуации в соответствии с международным правом и при наличии подтвержденной опасности для населения или объектов.
Согласно документу, самолеты-перехватчики смогут открывать огонь на поражение, если воздушное судно совершает нападение, занимает агрессивную позицию или отвечает маневрами или огнем на попытки его остановить.
Также в случае военной агрессии, введение чрезвычайного или военного положения власти смогут запретить все гражданские и государственные полеты.
Отдельный раздел - беспилотники
Проект предусматривает отдельную главу по противодействию дронам. В зависимости от уровня угрозы их могут перехватывать, нейтрализовать или уничтожать. Для этого планируется использовать радары, радиоэлектронные системы и другие средства обнаружения.
Пограничная полиция получит расширенные полномочия: она сможет самостоятельно перехватывать или обезвреживать нарушающие границу страны дроны.
Напомним, Украина применяет современные дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников Шахед. И уже есть 6-8 разработок таких дронов-перехватчиков.