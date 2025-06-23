Чи відстежує "Резерв+" геолокацію користувачів: відповідь Міноборони

"Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів / © ТСН.ua

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У Міністерстві оборони заперечили інформацію, що застосунок «Резерв+» відстежує геолокацію користувачів.

Про це передає пресслужба відомства.

У Міноборони наголосили, що мета таких чуток — «посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізації».

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Міністерство оборони наголошує:

Резерв+ не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок — це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях.

На жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+. Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах.

Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях.

Резерв+ працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру «Оберіг».

«Усі процеси — прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки», — запевнили у міністерстві.

У відомстві закликають українців не піддаватися на інформаційні провокації, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше низка пабліків Telegram, що мають ознаки російської ІПСО, поширили інформацію, що «Резерв+» нібито активно відстежує геолокацію користувача, має доступ до Wi-Fi, GPS та інших даних.

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