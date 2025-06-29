Як розшифрувати статуси у "Резерв+" і що робити, якщо статус некоректний

Резерв+ / © ТСН.ua

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У застосунку «Резерв+» часто українці стикаються з тим, що не розуміють, що означає той чи інший статус, або ж узагалі бачать в себе у профілі напис «У розшуку», хоча не ухилялися від військового обліку та не порушували закон. Кожен із цих статусів має чітке значення та може передбачати конкретні дії з боку громадянина.

Про це розповів адвокат, колишній депутат Київської облради Роман Сімутін у коментарі УНІАН.

За його словами, у застосунку може відображатися один із таких статусів: «на обліку», «знятий з обліку», «виключений з обліку», «не перебуває на обліку», «уточнюються дані» або «у розшуку».

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Користувачі також можуть бачити у «Резерв+» інформацію про відстрочку або бронювання. Проте, зауважує Сімутін, якщо після подачі роботодавцем запиту на бронювання через застосунок «Дія» у військовозобов’язаного протягом доби не з’явилася відповідна інформація в «Резерв+», швидше за все, є проблема з обліковими даними. Найпоширенішою причиною відмови в бронюванні є статус «Не на обліку» або «У розшуку», які сигналізують про відсутність особи у базі відповідного територіального центру комплектування (ТЦК).

Статус «На обліку» означає, що людина офіційно перебуває на військовому обліку та, у разі отримання повістки, зобов’язана з’явитися до ТЦК. Якщо у профілі вказано статус «Призовник», це означає, що людині ще не виповнилося 25 років. З досягненням цього віку «Резерв+» автоматично змінює статус на «військовозобов’язаний», і така особа повинна особисто з’явитися до ТЦК для поновлення даних.

У разі, якщо цього не зробити, система через певний час автоматично виведе людину з обліку та поставить у розшук. Як підкреслює Сімутін, така ситуація дуже поширена — через просте ігнорування цього етапу багато людей потрапляють у статус «У розшуку», навіть не усвідомлюючи цього.

Інший статус — «Знято з обліку» — означає, що людина знята з обліку у своєму попередньому ТЦК (наприклад, у зв’язку з переїздом) і повинна протягом семи днів стати на облік у новому центрі за новим місцем проживання. Якщо вона цього не зробить, її дані виявляться неактуальними, що в перспективі також може призвести до появи статусу «У розшуку».

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Важливо не плутати цей статус зі статусом «Виключений з обліку». Такий статус присвоюється тим, хто або визнаний непридатним до служби за висновками військово-лікарської комісії (ВЛК), або досяг граничного віку перебування на військовому обліку. Після цього особа більше не вважається військовозобов’язаною, її повністю виводять із бази.

Статус «Не перебуває на обліку» свідчить про те, що в базі військового обліку немає жодної інформації про особу. Це може бути наслідком того, що людина ніколи не отримувала військовий квиток, або ж її дані не були внесені в електронну систему через технічну помилку чи бюрократичну недбалість. У такому випадку потрібно звернутися до найближчого ТЦК і пройти процедуру постановки на облік.

Ще один статус, який часто зустрічається, — «Уточнюються дані». Такий запис з’являється, коли система бачить інформацію про людину в реєстрі «Оберіг», але вона не закріплена за жодним конкретним ТЦК. У такій ситуації особа також повинна самостійно звернутися до центру комплектування та оновити свої дані, щоби уникнути помилок у майбутньому.

Найбільше запитань викликає статус «У розшуку». Адвокат Сімутін пояснює, що система автоматично надає цей статус, коли про людину відсутня будь-яка актуальна інформація в реєстрі ТЦК. Наприклад, якщо призовник після 25 років не з’явився в ТЦК для оновлення даних або змінив місце проживання, але не повідомив про це й не став на облік у новому місці. У результаті він «зникає» для системи, і його вносять у розшук. Це не кримінальний розшук, але такий статус створює серйозні проблеми.

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Якщо людину з таким записом зупинить поліція чи працівники ТЦК на вулиці, її можуть затримати і примусово доставити до ТЦК. Адвокат зазначає, що подібних випадків дуже багато. Наприклад, людина встановлює додаток, формує військово-обліковий документ, і в цей момент ніякого «розшуку» не фіксується. Але через кілька тижнів статус змінюється автоматично — бот ідентифікує порушення терміну оновлення даних або відсутність реакції на повістку. Як розповідає Сімутін, у його адвокатській практиці десятки подібних ситуацій.

Що ж робити, якщо в «Резерв+» з’явився статус, який не відповідає реальності? Насамперед, якщо особа вже оновила свої дані, але система все одно вказує «У розшуку», уникнути звернення до ТЦК буде складно. Саме там повинні внести зміни в облікові записи.

Якщо ж протягом трьох місяців ТЦК не винесло офіційну постанову про порушення з боку військовозобов’язаного, можна звернутися до суду з вимогою про скасування статусу «У розшуку» на підставі відсутності такого документа. Саме так, підкреслює адвокат, діє частина його клієнтів — і в багатьох випадках це дозволяє успішно вирішити проблему без наслідків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше ми писали, як оформити відстрочку від мобілізації студентам і аспірантам.

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