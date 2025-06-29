Обстріл Івано-Франківщини 29 червня: що відомо

Наслідки атаки / © Getty Images

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Унаслідок нічного обстрілу 29 червня на Івано-Франківщині зафіксовані руйнування та постраждала людина.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

За її даними, ворожа атака призвела до падіння уламків на території приватних домогосподарств у межах Рогатинської та Більшівцівської громад.

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Пошкодження зафіксовані у кількох населених пунктах.

«У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю», — йдеться у повідомленні.

У Нараївці поранення отримала жінка. Її госпіталізували до лікарні. В тому ж селі пошкоджено житловий будинок.

Наразі всі відповідні служби працюють на місцях, ліквідуючи наслідки обстрілу.

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Нагадаємо, у ніч проти 29 червня Росія запустила по Україні 537 повітряних цілей, з яких ППО знешкодила 475 — це дрони й ракети. Під час нічної атаки загинув пілот F-16.