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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Обстріл Івано-Франківщини 29 червня: що відомо

В регіоні після атаки РФ зафіксовано руйнування, одна жінка постраждала.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Унаслідок нічного обстрілу 29 червня на Івано-Франківщині зафіксовані руйнування та постраждала людина.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

За її даними, ворожа атака призвела до падіння уламків на території приватних домогосподарств у межах Рогатинської та Більшівцівської громад.

Пошкодження зафіксовані у кількох населених пунктах.

«У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю», — йдеться у повідомленні.

У Нараївці поранення отримала жінка. Її госпіталізували до лікарні. В тому ж селі пошкоджено житловий будинок.

Наразі всі відповідні служби працюють на місцях, ліквідуючи наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня Росія запустила по Україні 537 повітряних цілей, з яких ППО знешкодила 475 — це дрони й ракети. Під час нічної атаки загинув пілот F-16.

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