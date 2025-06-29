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Обстріл Івано-Франківщини 29 червня: що відомо
В регіоні після атаки РФ зафіксовано руйнування, одна жінка постраждала.
Унаслідок нічного обстрілу 29 червня на Івано-Франківщині зафіксовані руйнування та постраждала людина.
Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.
За її даними, ворожа атака призвела до падіння уламків на території приватних домогосподарств у межах Рогатинської та Більшівцівської громад.
Пошкодження зафіксовані у кількох населених пунктах.
«У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю», — йдеться у повідомленні.
У Нараївці поранення отримала жінка. Її госпіталізували до лікарні. В тому ж селі пошкоджено житловий будинок.
Наразі всі відповідні служби працюють на місцях, ліквідуючи наслідки обстрілу.
Нагадаємо, у ніч проти 29 червня Росія запустила по Україні 537 повітряних цілей, з яких ППО знешкодила 475 — це дрони й ракети. Під час нічної атаки загинув пілот F-16.