Росія атакувала Харків: що відомо про "приліт"

Дрони

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У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти атакували Харків ворожим дроном типу «Молнія». Удар було зафіксовано по одному з найбільш постраждалих раніше житлових масивів міста.

Про це повідомив голова Харківської міської ради Ігор Терехов.

За його словами, дрон влучив у дах багатоповерхового житлового будинку. На місці працюють екстрені служби. Попередньо, постраждалих немає, однак інформація щодо наслідків уточнюється.

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Мешканців закликають зберігати спокій, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Серед поранених — 16-річна дівчина.

Крім того, надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.