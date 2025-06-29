Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"

Дроны

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В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты атаковали Харьков вражеским дроном типа «Молния». Удар был зафиксирован по одному из наиболее пострадавших ранее жилых массивов города.

Об этом сообщил глава Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, дрон попал в крышу многоэтажного жилого дома. На месте работают экстренные службы. Предварительно пострадавших нет, однако информация о последствиях уточняется.

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Жителей призывают сохранять спокойствие, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, за сутки кафиры нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди раненых — 16-летняя девушка.

Кроме того, поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.