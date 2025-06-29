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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: куди поцілив ворог

ППО вночі збила 12 дронів над Дніпропетровщиною.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія атакувала Дніпропетровщину

Росія атакувала Дніпропетровщину / © ТСН.ua

В ніч проти 29 чевня російські війська знову атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ударами опинилися Марганецька та Покровська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Окупанти застосували важку артилерію та FPV-дрони. Вже вранці російський БпЛА вдарив по райцентру. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Фахівці ще обстежують місця прильотів і фіксують руйнування», — зазначив Лисак.

Водночас Повітряне командування повідомило, що над областю сили ППО знищили 12 ворожих безпілотників. Це дозволило уникнути нових жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Серед поранених — 16-річна дівчина.

Крім того, надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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