"Серая зона" на Днепропетровщине: в DeepState сделали комментарий

"Серая зона" на Днепропетровщине / © t.me/DeepStateUA

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В интернете привели ажиотаж новости вокруг населенного пункта Дачное на Днепропетровщине, где появление «серой зоны». Враг пытается продвинуться, чтобы использовать это для своих медийных целей.

Об этом сообщает DeepState.

«О серой зоне — происходит фиксация противника в данном районе, который пытается лезть туда без перестания, чтобы закрепиться хотя бы в посадке. Но бойцы Сил Обороны прилагают усилия, чтобы сразу уничтожать московскую заразу и не дать этой заразе закрепляться и накапливаться. Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но являются неприятным звоночком в ухудшении обстановки», — отмечают в DeepState.

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Подобная ситуация наблюдалась ранее в районах Котляровки и Орехового, где также было много разговоров о якобы масштабном мероприятии врага на Днепропетровщине. Однако украинским защитникам удалось сдержать давление, и сейчас эти участки уже не привлекают такого внимания медиа.

Кроме этого, по данным DeepState на линии фронта от Новополя до Новосергеевки оккупанты продолжают оказывать интенсивное давление, что существенно изменило карту боевых действий. На этом участке зафиксирована самая большая по площади серая зона». По всей вероятности, эти населенные пункты в скором времени перейдут под полный контроль противника.

Неожиданным оказалось продвижение врага на отрезке Ялта-Звезда-Поддубное. Оккупанты сумели найти путь мимо населенных пунктов и позиций Сил обороны Украины, зафиксировавшись в Поддубном. Это привело к увеличению «серой зоны» в направлении этого села. Однако продвижение врага там происходит без закрепления, и украинские бойцы эффективно уничтожают окупантов во время их попыток продвинуться.

Активные штурмовые действия также продолжаются в районе Шевченко, который противник почти полностью оккупировал, и вблизи Свободного Поля, где часто фиксируется враждебное присутствие. На этих участках фронта можно ожидать частых обновлений ситуации в ближайшее время.

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Напомним, пользователи карты DeepState обратили внимание на то, что по состоянию на 29 июня на территории Днепропетровской области появилась так называемая «серая» зона — в отдельных местах вглубь от админграницы она достигает более 800 метров.

Впрочем, в оперативном командовании эти данные не подтверждают. По словам спикера Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова, по состоянию на 12:10 прорыв российских сил на территорию области не зафиксирован.