Почему Россия не может прорвать фронт: объяснение военного обозревателя

Наступление РФ.

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В Сумской области украинским силам обороны удалось остановить летнее наступление оккупационной армии РФ. Тем временем наступление россиян в Донецкой области продолжается. Впрочем, и там захватчики не достигают поставленных целей.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

Относительно Сумщины, говорит эксперт, есть "комплекс причин". В частности, дело в том, что враг не использует практически технику.

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"Там работают наши дроны, техника выжигается. Без техники достичь больших прорывов очень проблематично, используя только пехоту. Если используется пехота, то здесь накладываются другие последствия. Это морально-психологическое состояние пехоты, которая натыкается на уничтожение, имеет билет в один конец. От этого есть отказ от выполнения боевых задач", пояснил Попович.

Однако агрессор Россия перебросила обученные подразделения пилотов БпЛА на Покровское направление, где они активно работают по украинской логистике.

"Если говорить о Покровском направлении, о юге Донецка, там враг наступает. То, что он не достигает своих целей - это однозначно. И вряд ли достигнет. У меня очень большие сомнения, что враг сможет захватить Покровск и Константиновку до наступления осени", - высказался Денис Попович.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что пока нет ни одного стабильного участка фронта. Динамика боевых действий сохраняется высокой, а действия армии РФ можно назвать "адским летним наступлением". В частности, ситуация вокруг Покровска и Мирнограда остается сложной.

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По словам военного обозревателя Александра Шульмана, наступление РФ не остановилось. Ведь фронт двигается, хоть и медленно, но, к сожалению, не в пользу Украины.

Отметим, что МВФ обновил прогноз по продолжительности войны в Украине. В базовом сценарии говорится, что активная фаза будет продолжаться до конца этого года. Поскольку переговоры пока не принесли результатов, то риски остаются высокими как в отношении продолжительности, так и интенсивности боевых действий.

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