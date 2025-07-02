Чому Росія не може прорвати фронт: пояснення військового оглядача

Наступ РФ.

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У Сумській області українським Силам оборони вдалося зупинити літній наступ окупаційної армії РФ. Тим часом наступ росіян на Донеччині триває. Втім, і там загарбники не досягають поставлених цілей.

Про розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Radio NV".

Щодо Сумщини, каже експерт, є “комплекс причин”. Зокрема, справа у тому, що ворог не використовує практично техніку.

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“Там працюють наші дрони, техніка випалюється. Без техніки досягти великих проривів дуже проблематично, використовуючи лише піхоту. Якщо використовується піхота, то тут накладаються інші наслідки. Це морально-психологічний стан піхоти, яка натикається на знищення, має квиток в один кінець. Від цього є відмови від виконання бойових завдань", пояснив Попович.

Однак, агресорка Росія перекинула навчені підрозділи пілотів БпЛА на Покровський напрямок, де вони активно працюють по українській логістиці

“Якщо говорити про Покровський напрямок, південь Донецька, там ворог наступає. Те, що він не досягає своїх цілей - це однозначно. І навряд досягне. У мене є дуже великі сумніви, що ворог зможе захопити Покровськ і Костянтинівку до настання осені", - висловився Денис Попович.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов каже, що наразі немає жодної стабільної ділянки фронту. Динаміка бойових дій зберігається високою, а дії армії РФ можна назвати “пекельним літнім наступом”. Зокрема, ситуація навколо Покровська і Мирнограда залишається складною.

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За словами військового оглядача Олександра Шульмана, наступ РФ не зупинився. Адже фронт рухається, хоч і повільно, та на жаль, не на користь України.

Зауважимо, що МВФ оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні. У базовому сценарії йдеться про те, що активна фаза триватиме до кінця цього року. Оскільки переговори поки не дали результатів, то ризики залишаються високими як щодо тривалості, так і інтенсивності бойових дій.

Дата публікації 08:37, 02.07.25 Кількість переглядів 11 Наживо з Сіверського напрямку: боєць розповів, як змінилась тактика росіян