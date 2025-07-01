"Пекельний" наступ Росії: що насправді відбувається на фронті

Путін і Зеленський / © ТСН

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Наразі немає жодної стабільної ділянки фронту. Динаміка бойових дій зберігається високою, а дії армії РФ можна назвати «пекельним літнім наступом».

Про це в ефірі Радіо НV розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Ситуація навколо Покровська і Мирнограда залишається складною. Росія намагається створити оперативне напівоточення цієї агломерації, діючи одночасно на заході від Покровська та сході від Мирнограда. В окремих районах ворог досяг тактичних просувань.

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Утім, експерт відкинув можливість загрози для Дніпропетровщини: «Як зайшли, так наші сили оборони їх ліквідовують протягом кількох годин. Закріпитися там ворог не здатен».

Занепокоєння викликає ситуація східніше від Мирнограда, де «лещата» напівоточення поступово розширюються. Крім того, російські війська активізували атаки в південній частині Запорізької області, зокрема в районі населеного пункту Кам’янське, де раніше тримався статус-кво через сильну інженерну оборону ЗСУ.

Селезньов припускає, що через активізацію на цьому напрямку Генштаб ЗСУ може ухвалити рішення про перекидання резервів.

«Ситуація складна, але контрольована. Успіхи ворога — винятково локальні, а Сили оборони діють ефективно», — підсумував військовий експерт.

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Нагадаємо, за словами військового експерта Олександра Шульмана, наступальні дії Росії в Україні не можна назвати проваленими. Фронт рухається, хоча й повільно, та на жаль, не на користь України.

Шульман звернув увагу, що російська пропаганда посилює патріотичні настрої всередині РФ, і Росія не втрачає надії досягти значущих результатів на фронті.

Водночас стосовно Дніпропетровщини речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» сказав, що бої вже тривають доволі близько біля адмінкордону Дніпропетровщини. Втім, зайти до області росіяни не змогли.