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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Дрони СБУ вдарили по заводу "Купол" в Іжевську: подробиці

Українські дрони подолали понад 1300 кілометрів, щоб атакувати завод в Іжевську в РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибухи в Іжевську

Вибухи в Іжевську

Зранку 1 липня далекобійні дрони СБУ вдарили по заводу «Купол» в Іжевську. Підприємство виробляє зенітно-ракетні комплекси та безпілотники для армії РФ.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Деталі атаки

Як стало відомо, удару зазнали виробничі та складські приміщення заводу, який розташований у російській республіці Удмуртія. Відстань до цілі становить понад 1300 кілометрів. Під час атаки було зафіксовано щонайменше два влучання, а згодом на об’єкті спалахнула пожежа.

«Підприємство „Купол“ виготовляє зенітно-ракетні комплекси „Тор“ і „Оса“, а також розробляє ударні безпілотники типу „Гарпія“, — деталізували у відомстві.

Завод перебуває під міжнародними санкціями через роботу на російський військово-промисловий комплекс.

«СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури», — наголосило джерело.

Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, російський Іжевськ накрила потужна «бавовна». Так, одне з підприємств потрапило під удар БпЛА. У Мережі оприлюднили кадри, на яких можна побачити один із «прильотів».

Атаку невідомих безпілотників підтвердив, зокрема, губернатор Удмуртії Олександр Бречалов.

Вибухи в Іжевську прокоментував і голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він вказував саме на завод «Купол».

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