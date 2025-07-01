ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2660
Час на прочитання
2 хв

Данія впроваджує обов’язковий військовий призов для жінок

Рішення ухвалене у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Європі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Жінки-військові

Жінки-військові / © DW

Від 1 липня в Данії набуває чинності нове законодавство, згідно з яким жінки, що досягли 18-річного віку, підлягатимуть обов’язковій військовій службі на рівні з чоловіками. Таке рішення прийнято на тлі зростання загроз безпеці в Європі та в умовах затяжної війни Росії проти України.

Про це повідомляє британське видання Daily Express.

Як пояснив керівник данської програми призову, полковник Кеннет Стрем, ці зміни обумовлені «погіршенням безпекової ситуації» в регіоні. «Розширення числа призовників забезпечить нам більший бойовий потенціал», — наголосив він.

До цього часу участь жінок у військовій службі була добровільною. У 2024 році жінки становили лише близько 25% серед усіх, хто зголосився служити. Відтепер жінки проходитимуть відбір на строкову службу на тих самих умовах, що й чоловіки.

За прогнозами, до 2033 року кількість новобранців зросте з нинішніх 4 700 до 6 500 осіб щорічно. Водночас чисельність професійних військовослужбовців у Данії становить лише близько 9 000 осіб, за загальної кількості населення приблизно 6 мільйонів.

Уряд також планує значно збільшити витрати на оборону — вже 2025 року на ці цілі спрямують 3% від ВВП країни.

Аналітики зазначають, що ключовим поштовхом до перегляду оборонної політики стала саме війна в Україні. «Ми бачимо, як ситуація в Європі стає все більш нестабільною. Данія бере активну участь у захисті безпеки країн Балтії, тож посилення оборонного потенціалу стало спільним пріоритетом», — прокоментувала Рікке Хаугегор із Королівського оборонного коледжу Данії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після саміту у Вільнюсі заявила, що Росія готується до війни з НАТО. Саме тому треба ухвалити відповідні рішення на саміті в Гаазі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie