Данія впроваджує обов’язковий військовий призов для жінок

Жінки-військові / © DW

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Від 1 липня в Данії набуває чинності нове законодавство, згідно з яким жінки, що досягли 18-річного віку, підлягатимуть обов’язковій військовій службі на рівні з чоловіками. Таке рішення прийнято на тлі зростання загроз безпеці в Європі та в умовах затяжної війни Росії проти України.

Про це повідомляє британське видання Daily Express.

Як пояснив керівник данської програми призову, полковник Кеннет Стрем, ці зміни обумовлені «погіршенням безпекової ситуації» в регіоні. «Розширення числа призовників забезпечить нам більший бойовий потенціал», — наголосив він.

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До цього часу участь жінок у військовій службі була добровільною. У 2024 році жінки становили лише близько 25% серед усіх, хто зголосився служити. Відтепер жінки проходитимуть відбір на строкову службу на тих самих умовах, що й чоловіки.

За прогнозами, до 2033 року кількість новобранців зросте з нинішніх 4 700 до 6 500 осіб щорічно. Водночас чисельність професійних військовослужбовців у Данії становить лише близько 9 000 осіб, за загальної кількості населення приблизно 6 мільйонів.

Уряд також планує значно збільшити витрати на оборону — вже 2025 року на ці цілі спрямують 3% від ВВП країни.

Аналітики зазначають, що ключовим поштовхом до перегляду оборонної політики стала саме війна в Україні. «Ми бачимо, як ситуація в Європі стає все більш нестабільною. Данія бере активну участь у захисті безпеки країн Балтії, тож посилення оборонного потенціалу стало спільним пріоритетом», — прокоментувала Рікке Хаугегор із Королівського оборонного коледжу Данії.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після саміту у Вільнюсі заявила, що Росія готується до війни з НАТО. Саме тому треба ухвалити відповідні рішення на саміті в Гаазі.