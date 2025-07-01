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Дроны СБУ ударили по заводу "Купол" в Ижевске: подробности
Украинские дроны преодолели более 1300 км, чтобы атаковать завод в Ижевске в РФ.
Утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ ударили по заводу «Купол» в Ижевске. Предприятие производит зенитно-ракетные комплексы и беспилотники для армии РФ.
Об этом сообщают источники ТСН.ua.
Детали атаки
Как стало известно, удару подверглись производственные и складские помещения завода, расположенного в российской республике Удмуртия. Расстояние до цели составляет более 1300 км. Во время атаки было зафиксировано по меньшей мере два попадания, а затем на объекте вспыхнул пожар.
«Предприятие „Купол“ производит зенитно-ракетные комплексы „Тор“ и „Оса“, а также разрабатывает ударные беспилотники типа „Гарпия“, — детализировали в ведомстве.
Завод находится под международными санкциями из-за работы на российский военно-промышленный комплекс.
«СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, работающим на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепочки военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры», — подчеркнул источник.
Напомним, во вторник, 1 июля, российский Ижевск накрыла мощная «бавовна». Так, одно из предприятий попало под удар БпЛА. В Сети обнародовали кадры, на которых можно увидеть один из «прилетов».
Атаку неизвестных беспилотников подтвердил, в частности, губернатор Удмуртии Александр Бречалов.
Взрывы в Ижевске прокомментировал и глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он указывал именно на завод «Купол».